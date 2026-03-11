Polen, el crimen germina en una dinastía de poder

La nueva serie de ViX, Polen, que ya está disponible con todos sus episodios, construye un thriller psicológico donde la muerte se abre paso entre intrigas, romances peligrosos y traiciones acumuladas durante años. Para los protagonistas de esta historia, Ana Brenda Contreras, Claudia Ramírez y Tiago Correa, es la muestra de la capacidad que hay en América para abordar este género.

“Tenemos todo para hacer thrillers policiales en Latinoamérica y los hacemos muy bien. Sólo hay que confiar en eso y apapacharlo”, dijo a La Razón el actor Tiago Correa.

Polen gira en torno a la poderosa familia Luján Zamudio, dueña del Hotel Prestigio y de un imperio floral. Una producción en la que hubo un riesgo creativo, a decir de Tiago Correa.

“Es una apuesta de la plataforma y de todos. Se invirtió en la música, la fotografía, la estética, el valor de producción. Ese movimiento que provocan las plataformas te remueve el piso; te obliga a hacer cosas mejores”, señaló.

Con una oferta tan diversa y múltiples plataformas, el elenco destacó que el auge de estas empresas ha cambiado la industria audiovisual latinoamericana.

Claudia Ramírez considera que esta transformación abrió la puerta a nuevas formas de narrar. “Las plataformas nos dieron oportunidad de hacer otros géneros y formatos. No es lo mismo grabar una serie en seis u ocho semanas que pasar siete meses en un foro haciendo una telenovela. Han obligado a mejorar la calidad y eso es bueno para todos”, explicó.

Ana Brenda Contreras también destacó que esa evolución ha diluido arcaicas etiquetas dentro del oficio. “Antes se hablaba de actores de cine, de teatro o de televisión. Yo nunca entendí eso; según yo sólo hay actores buenos o malos, y eso además es subjetivo. Ahora esas líneas se están borrando y me parece muy valioso”, afirmó.

UN PROYECTO AÑORADO. Ana Brenda Contreras, Claudia Ramírez y Tiago Correa también compartieron cómo se sumaron a Polen.

Para Tiago Correa, la llegada al proyecto fue inmediata y seductora desde el primer momento. “El director me llamó y me dijo: ‘Tengo una serie para ti, pero tienes que ir a hacer casting’. Cuando leí la carpeta me llamó mucho la atención, porque ya estaba construido todo el universo visual, la tipografía, los colores, el concepto del polen. Dije: ‘Qué buena serie, quiero estar’”, relató.

La experiencia fue distinta para Claudia Ramírez, quien recibió la invitación directa para interpretar a la matriarca, cuya muerte detona el conflicto central. La actriz recordó que su reacción inicial fue de sorpresa. “Mi mánager me habló y me dijo: ‘Estás en una serie’. Yo pregunté si tenía que hacer casting y me respondieron: ‘No, el personaje es tuyo’. Fue muy emocionante, porque esas cosas pasan pocas veces; cuando sucede, dices: ‘Vaya, lo logré’”.

Para Ana Brenda Contreras, el proyecto representó la oportunidad de explorar un género que disfruta como espectadora, pero que pocas veces había interpretado. “Me emocioné mucho porque es un tipo de historia que consumo y un personaje que no me ofrecen tanto. Pensé que era una oportunidad increíble, primero por la experiencia y porque genuinamente disfruto este tipo de relatos”, comentó.

Añadió que el resultado final incluso superó sus expectativas: “Cuando aceptas un proyecto, también estás apostando porque uno da la cara. Cuando ves el resultado terminado y puedes disfrutarlo como espectadora, incluso siendo parte, eso es lo mejor que puede pasar”.