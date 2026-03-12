La familia de Marshall Mathers III, mejor conocido como Eminem, atraviesa un momento de luto tras el fallecimiento de su abuela Betty Kresin, quien murió a los 87 años en su hogar en Misuri, Estados Unidos, debido a complicaciones derivadas de un cáncer de mama.

La noticia fue confirmada por el portal TMZ y rápidamente generó interés en medios y redes sociales debido a la relevancia del rapero. Además, surge mucha curiosidad por la compleja relación que ambos mantuvieron a lo largo de los años; aquí te contamos.

Muere abuela de Eminem; conoce su problemática relación

Eminem, una de las figuras más influyentes del hip hop, ha sido conocido por tener una vida personal que se ha visto marcada por tensiones familiares, y la historia con su abuela no fue la excepción.

La relación entre el rapero y Betty Kresin estuvo marcada por la distancia y declaraciones públicas que dejaron en evidencia que su vínculo estaba roto.

En entrevistas que la abuela de Eminem concedió a medios británicos a principios de los 2000, describió cómo su nieto había cambiado radicalmente de personalidad desde que era adolescente.

Betty recordó que el joven Marshall pasó de expresarle cariño con frases como “Abuela, te quiero” a rechazarla con dureza y decirle “vete al demonio”. Estas palabras reflejaban el dolor de una mujer que aparentemente no lograba comprender la transformación de aquel niño que conoció en un artista polémico.

La abuela del rapero también criticó abiertamente la música de Eminem, incluso calificó algunas de sus letras como misóginas y homofóbicas. Para ella resultaba incomprensible que el mismo chico que solía sentarse en su regazo se convirtiera en un rapero que escandalizaba al mundo con canciones llenas de violencia verbal y “provocación”.

Estas declaraciones contribuyeron a profundizar la distancia entre ambos, pues Eminem rara vez respondió públicamente a los señalamientos de su abuela, aunque sí dejó en claro en su obra que sus tensiones con su familia eran parte de su identidad artística.

La muerte de Betty se suma a la de Debbie Nelson, madre del rapero, quien falleció en 2024. Con ella también mantuvo una relación conflictiva que estuvo marcada por demandas legales y reconciliaciones bastante tardías, como la canción “Headlights”, donde Eminem le pidió disculpas por los años de enfrentamiento que vivieron.

Eminem no ha hecho declaraciones al respecto ni ha publicado algún mensaje en honor a su abuela en redes sociales.