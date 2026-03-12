Participante de LCDLF hace señal de ayuda, ¿sale del reality?

La sexta temporada de La Casa de los Famosos de Telemundo continúa siendo centro de polémicas y momentos llenos de tensión. Recientemente un gesto particular de la actriz Vanessa Arias encendió las alarmas dentro y fuera del programa.

Durante la gala de nominaciones, la intérprete mexicana realizó la llamada “señal internacional de auxilio”, un gesto mundialmente reconocido como una forma de pedir ayuda en situaciones de violencia, y aseguró que está sufriendo violencia psicológica.

El hecho, que pasó casi inadvertido en la transmisión, se viralizó poco después en redes sociales. Además, generó críticas hacia la producción, pues ignoró la denuncia de Vanessa Arias.

Participante de La Casa de los Famosos hace señal de ayuda, ¿sale del reality?

Mientras Vanessa Arias se encontraba en la sala de nominaciones de LCDLF cuando realizó la “señal internacional de auxilio”. Aunque el programa no hizo comentarios en el momento, usuarios en redes sociales lo identificaron rápidamente y comenzaron a difundirlo con mensajes de preocupación.

La Jefa le comentó a la actriz “el nivel de violencia debe bajar”. “Estoy sufriendo violencia psicológica”, expresó la participante del reality, pero La Jefa le respondió “no quiero escuchar nada, sólo quiero saber si está claro”, lo que intensificó la polémica.

Finalmente, Vanessa Arias votó por Caeli, Curvy y Celinee.

Vanessa, estoy sufriendo violencia psicológica y hace la señal de violencia a las mujeres!! #LCDLF6 pic.twitter.com/Q0kTNEX3oi — REALITY Y CHISME LCDLF6 🏠🔥 (@RealitynChisme) March 12, 2026

La reacción del público fue inmediata, pero hubo opiniones divididas. Algunos exigieron que la producción de LCDLF interviniera de manera urgente para protegerla, mientras otros cuestionaron si el gesto debía ser considerado un recurso dramático y teatral dentro del reality.

Sergio Mayer, participante eliminado, se pronunció en redes y señaló que la familia de Vanessa Arias debería sacarla del programa de inmediato.

Mientras tanto, la producción de La Casa de los Famosos de Telemundo aseguró que se está dando seguimiento al caso y que cualquier situación grave será atendida con seriedad. No obstante, hasta el momento se desconoce si la famosa saldrá del reality.

En plataformas como X, antes Twitter, los comentarios se dividieron: