La Casa de los Famosos 2026: Ellos son los nominados de la semana hoy 11 de marzo

La Casa de los Famosos 2026 está qué arde. Después de la inesperada salida de Sergio Mayer tan solo en la tercera semana del reality show, la tensión entre los participantes restantes es palpable mientras que las estrategias, alianzas y rivalidades se afianzan.

Este martes, El Divo se convirtió en el líder de la semana y decidió llevarse a Oriana a la suite, con lo que dejó ver su lealtad por sus amistades jóvenes. Ahora, en miércoles de nominación se definen cuáles son los participantes quedarán en la placa esta semana, con riesgo de salir de La Casa de los Famosos 2026.

Ellos son los nominados de La Casa de los Famosos 2026

Esta semana, se llevan a cabo las nominaciones semanales, donde cada participante dará puntos a sus compañeros del proyecto durante la gala del miércoles.

Para votar en La Casa de los Famosos 2026 debes de estar en territorio americano, ya que el programa de Telemundo se transmite principalmente para la comunidad latina en Estados Unidos.

Los fans del programa pueden votar por sus artistas favoritos a través del sitio web de Telemundo solamente en ciertos horarios y son los siguientes:

Jueves: entre aproximadamente las 8:30 p.m. ET y las 9:30 p.m. ET

Viernes: de las 7:00 p.m. ET hasta las 1:00 a.m. ET

Domingos: de las 7:00 p.m. ET hasta las 1:00 a.m. ET

Lunes: de las 7:00 p.m. ET hasta aproximadamente entre las 7:30 p.m. y 8:30 p.m. ET.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO