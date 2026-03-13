Conforme se acerca la pelea de Ring Royale entre Alfredo Adame y Carlos Trejo, el público quiere saber detalles diferentes sobre los famosos, incluyendo cuánto pesa y cuánto mide el actor y conductor mexicano, también conocido como ‘El Golden Boy’.

¿Cuánto pesa y cuánto mide Alfredo Adame?

El nombre de Alfredo Adame es sinónimo de controversia por sus declaraciones y enfrentamientos mediáticos. La estatura del también político es un tema de conversación ya que ni él mismo ha confirmado cuál es su estatura exacta.

Alfredo Adame y Carlos Trejo se subirán al ring este domingo ı Foto: Captura de pantalla.

La pregunta se ha convertido en una de las búsquedas más recurrentes sobre su vida personal, así como sus apariciones en la televisión mexicana o su edad.

Según diversas comparaciones fotográficas, se calcula que Alfredo Adame mide entre 1.78 y 1.80 metros de altura, una cifra que lo coloca por encima del promedio de los hombres en México, ya que la media se encuentra en 1.70 metros, de acuerdo con datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Se estima además que el hombre tiene un peso estimado de 85 kilogramos, uno adecuado para su altura. Aunque el famoso no es de los más altos dentro del mundo del espectáculo, su presencia física lo coloca en un rango más destacado respecto a la mayoría de los hombres mexicanos.

Alfredo Adame Von Knoop nació en Guadalajara, Jalisco, el 10 de junio de 1958. Estudió aviación comercial y trabajó en Aeroméxico como piloto privado, antes de convertirse en una figura importante de la actuación.

Adame se enfrentará en contra de Carlos Trejo este 15 de marzo en el evento Ring Royale en la Arena Monterrey.