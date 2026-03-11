La rivalidad entre Carlos Trejo y Alfredo Adame es uno de los pleitos más icónicos y antiguos de México, con una historia de desprecio de más de 20 años. Finalmente, este marzo el famoso cazafantasmas y el polémico actor arreglarán sus diferencias en el cuadrilátero durante el Ring Royale 2026.

El evento organizado por Poncho de Nigris se realizará en la Arena Monterrey muy pronto. Desde que se anunció el combate entre estas dos figuras, la expectativa en redes sociales es muy alta, pues la gente desea ver en el ring a estas dos explosivas personalidades del medio del entretenimiento.

En La Razón de contamos cuánto tiempo falta para esta pelea y dónde puedes ver el llamado “acontecimiento del siglo”.

¿Cuánto falta para la pelea entre Carlos Trejo y Alfredo Adame?

La pelea de Carlos Trejo y Alfredo Adame como parte del cartel de Ring Royale 2026 está programada para el domingo 15 de marzo, en la Arena Monterrey, que se encuentra ubicada en Nuevo León. Considerando que hoy es miércoles 11 de marzo de 2026, faltan 4 días para que se lleve a cabo este esperado combate.

Alfredo Adame vs Carlos Trejo en la pelea de Ring Royale ı Foto: Especial

El enfrentamiento entre el cazafantasmas y el conductor ha sido bautizado como uno de los platos fuertes de la noche, pues se trata de un duelo que ha sido pospuesto en varias ocasiones.

La tensión entre ambos se ha mantenido viva durante años, con insultos y constantes retos públicos. Además, durante la conferencia de prensa donde se presentó Ring Royale 2026, los famosos protagonizaron un pleito que se volvió viral en redes sociales.

El conflicto casi sobrepasa las amenazas e insultos, por lo que el equipo de seguridad y el propio Poncho de Nigris, organizador del evento de boxeo, tuvieron que intervenir para separarlos y evitar que llegaran a los golpes antes de la pelea del domingo.

¿Qué otras peleas podrá ver el público en Ring Royale 2026?

En Ring Royale 2026, organizado por Poncho de Nigris, el público podrá presenciar otros combates de influencers y figuras públicas. Estos son:

Karely Ruiz vs. Marcela Mistral

Aldo de Nigris vs. Nicola Porcella

Alberto del Río El Patrón vs. Chuy Almada

El Abelito vs. Bull Terrier

Kyliezz y Georgiana vs. Alexis Mvgler y Velvetine (duelo de drag queens)

¿Dónde ver Ring Royale?

El evento Ring Royale 2026 será transmitido gratis y en vivo a través de las plataformas digitales oficiales. Sólo busca en tu red social favorita: