Una de las peleas más esperadas de Ring Royale es la de Alfredo Adame contra Carlos Trejo, quienes tras una rivalidad de varios años finalmente tendrán el encuentro prometido donde definirán a un ganador frente al otro.

¿Cuánto pesa y cuánto mide Carlos Trejo?

Carlos Trejo siempre ha sido un personaje controversial, pues saltó a la fama al llamarse caza fantasmas y por mostrar sus investigaciones paranormales, las cuales han sido criticadas en más de una ocasión.

Carlos Trejo se lesiona tras ser asaltado, ¿Se cancela su pelea contra Alfredo Adame en Ring Royale? ı Foto: Redes sociales

Una de las principales preguntas sobre el también músico, es cuál es su peso y cuánto mide, pues se enfrentará a Alfredo Adame y en una pelea de box, estos datos resultan muy relevantes para saber cuál será el desempeño o quién está en desventaja.

La estatura estimada del escritor es de 1.85 metros. Tiene 62 años y se desconoce cuál es la cifra oficial que ha sido confirmada de manera pública. La altura podría representar una ventaja sobre el alcance contra su rival.

El resultado final dependerá de la preparación y la condición física de ambos participantes. Trejo se enfrentará en contra de Alfredo Adame este 15 de marzo en el evento Ring Royale en la Arena Monterrey.

Han sido varias las peleas verbales que han existido entre el caza fantasmas y el actor, en las que muchas veces se retaron con la intención de tener enfrentamientos físicos, lo que terminó por no llevarse a cabo.

Además del combate estelar entre Carlos Trejo y Alfredo Adame, el evento organizado por Poncho de Nigris contará con otros enfrentamientos entre celebridades e influencers, que son los siguientes: