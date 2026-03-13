La estrella de reality shows Grace Lilly, conocida por su participación en Southern Hospitality de Bravo, enfrenta problemas legales, reportaron medios estadounidenses.

El pasado 10 de marzo, la joven de 27 años fue arrestada en Charleston, Carolina del Sur, por posesión de drogas, apenas tres meses después de haber sido detenida en diciembre de 2025 por un caso similar.

Su reincidencia ha generado gran preocupación entre sus seguidores, quienes observan cómo su carrera artística se ve afectada por estas controversias. Te contamos lo que pasó.

Estrella Grace Lilly es arrestada; es la segunda ocasión en 3 meses

De acuerdo con los registros de la cárcel del condado de Charleston a los que accedió Page Six, Grace Lilly fue arrestada el martes 10 de marzo y acusada de posesión de una sustancia controlada.

La joven de 27 años permaneció varias horas detenida y luego fue liberada bajo fianza; debió pagar 10 mil 575 dólares. Se espera que acuda a comparecer ante el tribunal en una fecha posterior para enfrentar los cargos.

Este nuevo arresto ocurre apenas tres meses después de que, en diciembre de 2025, la estrella de tv fuera detenida por la policía. Inicialmente fue detenido el automóvil de Grace debido a una infracción de tránsito y, tras la revisión, se procedió a arrestarla en cumplimiento de una orden vigente por acoso en segundo grado, según reportes citados por WITN.

Luego, los oficiales encontraron en su automóvil un recipiente con la etiqueta “Happy Pills”, que contenía varias pastillas. En aquel momento, Grace Lilly afirmó que se trataba de Xanax y anticonceptivos, aunque no presentó pruebas de tener una receta médica.

Hasta ahora, la famosa no ha emitido declaraciones públicas ni a través de su equipo o de redes sociales. Medios estadounidenses señalan que la producción de Southern Hospitality podría evaluar si Grace Lilly debe continuar en el programa o no, dado el escándalo que han causado sus problemas legales.

¿Quién es Grace Lilly?

Grace Lilly es una estrella de reality shows estadounidense, conocida principalmente por su participación en el programa de Bravo Southern Hospitality. Tiene 27 años y antes de ganar notoriedad en televisión trabajaba como anfitriona VIP en la industria de la hospitalidad nocturna de Charleston, Carolina del Sur.

El reality en el que participa es un spin-off de Southern Charm y se centra en la vida de jóvenes empleados que trabajan en bares y locales de alto perfil en Charleston. Se muestra parte de su vida personal y su día a día en el trabajo.

El programa se estrenó en 2022 y ya tiene varias temporadas. Grace Lilly se convirtió en una de las figuras más visibles del elenco.