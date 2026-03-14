¿Quién es Joachim Trier, director de Sentimental Value?

Sentimental Value es una de las películas que cuenta con varias nominaciones para la 98ª edición de los Premios Oscar que se llevarán a cabo en marzo del 2026, entre las que se incluyen Mejor película y Mejor director.

Sentimental Value es una película noruega en la que se narra la historia de la familia Borg y los miembros de esta, que tiene una relación complicada y distante debido a que el padre decide dedicarse de lleno a ser cineasta.

Esta película cuenta con nueve nominaciones para los Premios Oscar del 2026, que son Mejor película, Mejor película extranjera, Mejor actriz, Mejor actriz de reparto para dos de sus actrices, Mejor actor de reparto, Mejor director, Mejor guión original y Mejor montaje.

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Escena de sentimental value ı Foto: Especial

¿Quién es Joachim Trier?

Joachim Trier es un escritor y director noruego que nació en Dinamarca en 1974, y se ha ganado su reconocimiento en el mundo cinematográfico tras el estreno de Reprise en 2006, Oslo, August 31st en 2011 y Thelma en 2017.

Joachim Trier ganó el Premio Discovery en el Destival Internacional de Cine de Toronto en 2006 con Reprise, mientras que sus dos siguientes filmes fueron estrenados en el Festival de Cannes.

Thelma y Reprise fueron nominadas como Mejor película en lengua extranjera en los Premios Oscar, y Joachim Trier recibió el premio a Mejor director durante la entrega de los Premios Amanda, que son una premiación noruega equivalente a los Premios Oscar.

Joachim Trier, director de Sentimental Value ı Foto: Especial

Joachin Trier compartió; durante una entrevista sobre Louder Than Bombs, que el espacio en el que se desarrollaban sus primeros cortometrajes estaba pensado de manera meticulosa, y esto cambió cuando decidió hacer un largometraje.

Trier no solamente se ha dedicado a realizar producciones para la pantalla grande, pues ha drigido varios anuncios publicitarios para diversas marcas como SpareBank 1, la lotería de Noruega, Hafslun, Elko y otros.

Entre la filmografía de Joachin Trier se encuentran los siguientes títulos:

Cortometraje Pietà 2000

Still 2001

Procter 2002

Reprise 2006

Oslo, August 31st 2011

Louder Than Bombs 2015

Thelma 2017

The Other Munch 2018

The Worst Person in the World 2021

Sentimental Value 2025

Joachim Trier, director de Sentimental Value ı Foto: Especial

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