¿Cuál es la verdadera historia de Marty Supreme?

La película Marty Supreme cuenta con nueve nominaciones dentro de los Premios Oscar de este 2026, entre las que se encuentran Mejor película, Mejor guión original, Mejor actor, Mejor director y Mejor fotografía.

Además de contar con nueve nominaciones, esta película de A24 está basada en una historia real, pues el personaje de Marty Mauser interpretado por Timothée Chalamet si existió entre las décadas de los años 40’s y 50’s.

Marty Mauser realmente es Marty Reisman, una leyenda estadounidense conocido como “La Aguja” que ganó fama por ser uno de los mejores jugadores de tenis de mesa; no solamente en Nueva York, sino en el mundo.

Marty "La Aguja" Reisman ı Foto: Especial

Historia verdadera de Marty Supreme

Marty Reisman nació el 1 de febrero de 1930 en Manhattan, Nueva York, y falleció el 7 de diciembre del 2012 en la misma ciudad; a sus 82 años, debido a complicaciones cardiacas y pulmonares.

Reisman se posicionó dentro del tenis de mesa; el mundo en el que comenzó a los 13 años de edad y continúo activo hasta los 72 años, pues se retiró de las competencias hasta el año 2002.

Pese a que su trayectoria dentro de este deporte fue bastante destacada, la historia que inspiró a la película Marty Supreme devela también un lado menos enfocado en su carrera dentro del tenis de mesa, sino en su vida como estafador brindando espectáculos.

Debido a la habilidad tan destacable que tenía dentro del tenis de mesa desde temprana edad, Reisman encontró una forma de hacer dinero dentro del mundo de las apuestas, lo que incluso lo llevó a ser echado del torneo nacional de Detroit a los 15 años.

La película con nueve nominaciones en los Oscar está basada en la autobiografía que publicó Reisman en 1974, en la que cuenta su vida como un “jugador callejero” y la manera en la que estafaba a las personas mediante las apuestas.

En 1949 la Asociación de Tenis de los Estados Unidos (USTA por sus siglas en inglés) suspendió a “La Aguja” debido a que acumuló una cuenta excesiva de gastos que cargó a la asociación.

Marty Reisman no solamente contaba con una gran destreza para el tenis de mesa, pues su actitud y estilo lo ayudaron a tener un espectáculo en las giras mundiales de los Harlem Globetrotters de 1949 a 1951.

Durante su trayectoria dentro de este deporte comenzó a ganar reconocimientos a partir de 1948, y desde ese entonces hasta que se retiró obtuvo 22 títulos importantes tanto nacionales como internacionales.

Entre los títulos destacados de Marty Reisman dentro del tenis de mesa se encuentran los siguientes:

Campeonato Abierto de Estados Unidos en su modalidad individual en 1958 y 1960

Campeonato Abierto Británico en 1949

Campeonato Nacional de Hardbat en 1997, en el que se convirtió en el campeón nacional más longevo con 67 años de edad

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