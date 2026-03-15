Este domingo 15 de marzo se llevaron a cabo los premios Oscar 2026, donde una de las películas favoritas del público mexicano era Frankenstein, la nueva cinta de Guillermo del Toro que dio de qué hablar por su elenco de lujo, sus efectos especiales y su hermosa historia.

Frankenstein de Guillermo del Toro es una adaptación del clásico literario de Mary Shelley y era el gran sueño del mexicano poder realizar su versión de la icónica historia. Como respuesta, la producción obtuvo nueve nominaciones a los Oscar 2026.

Frankenstein de Guillermo del Toro ı Foto: Redes sociales

La cinta obtuvo varios premios durante la temporada de galardones, por lo que se alzaba como una competidora importante para los premios de La Academia. Ahora, te compartimos cuántos premios se llevó el filme de Netflix.

¿Cuántos premios Oscar se llevó Frankenstein de Guillermo del Toro?

Frankenstein se llevó un total de tres premios, los cuales fueron los siguientes:

Mejor Diseño de Producción

El arduo trabajo de los encargados del diseño de producción se vio reflejado en los increíbles escenarios de la película, que fueron realizados sin CGI o algún otro truco.

Mejor Diseño de Vestuario

La Academia premió el talento de Kate Hawley, encargada de los atuendos que llevaron actores como Mia Goth u Oscar Isaac. Los colores seleccionados tenían que ver con las emociones. De este modo, el rojo simboliza la culpa, el verde la transformación, y las texturas evocan tanto la piel como la fragilidad humana.

Mejor Maquillaje y Peinado

En gran parte, el triunfo en esta categoría se debió al laborioso trabajo que pudimos ver en personajes del filme como La Criatura (Jacob Elordi). Su transformación requirió un proceso de maquillaje meticuloso de hasta 11 horas diarias, utilizando 42 piezas de prótesis de silicona (14 en cabeza y cuello).

Se aplicaron prótesis de silicona ultradelgada y pigmentos para imitar tejido humano; la visión de Del Toro era evitar un monstruo genérico, logrando una “tragedia humana” y, a pesar de la complejidad técnica, se mantuvieron los ojos de Elordi para transmitir emoción real.

Los premios que ganó responden al interés del director por resaltar el arte del ser humano frente a las nuevas tecnologías. En ese sentido, dejando de lado por completo el uso de CGI o Inteligencia Artificial y optando por efectos prácticos.