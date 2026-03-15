Gwyneth Paltrow sufre accidente con su vestido en los Oscar 2026

Gwyneth Paltrow generó emoción con su aparición en la gala de los premios Oscar 2026, pues es ampliamente recordada por su importante trayectoria en la industria del entretenimiento en Hollywood, además que en 1999 ganó el premio a Mejor Actriz.

Gwyneth Paltrow sufre accidente con su vestido

Ahora, Gwyneth Paltrow regresó a los Oscar 2026 luciendo un hermoso vestido de color marfil, con el que sin embargo, tuvo un pequeño pero vergonzoso accidente que no pasó desapercibido y rápidamente dio de qué hablar.

Gwyneth Paltrow ı Foto: AP

El atuendo que eligió la famosa se trató de uno con un diseño minimalista de seda tipo strapless firmado por Giorgio Armani Privé. Con una silueta limpia y refinada, el atuendo tenía bordados de cristal para dar un brillo sutil.

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El detalle que generó controversia fue la inclusión de aperturas laterales estratégicas, las cuales dejaban ver unos pantalones de tul en tono nude, una propuesta celebrada por los expertos en la moda, que resaltaron la capacidad de la actriz para reinventarse en cada aparición pública.

Sin embargo, durante la velada, la celebridad protagonizó un momento incómodo, mientras bajaba de la escalinata en el teatro Dolby de Los Ángeles. Y es que las dificultades para manejar el movimiento del vestido provocó que en un punto, quedara al descubierto la estructura interna del vestido.

Gwyneth Paltrow is breaking the internet after suffering an embarrassing wardrobe malfunction at the Oscars pic.twitter.com/xx8boOvJle — USA NEWS 🇺🇸 (@usanewshq) March 16, 2026

El instante rápidamente dio de qué hablar en redes sociales y en cuestión de minutos, el video se hizo tendencia dividiendo a los Internautas en mensajes de apoyo y admiración por su elegancia, pero también reacciones de humor sobre el incidente.

A pesar del momento incómodo, Paltrow supo mantener la compostura y continuó con su recorrido de manera natural, demostrando la experiencia que la convirtió en una de las figuras más respetadas de la industria del entretenimiento.

Algunas reacciones fueron: