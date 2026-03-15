Memes de los Premios Oscar 2026: Estos son los momentos más divertidos de la noche

Durante la ceremonia de premiación de los Oscar 2026 se vivieron diversos momentos, desde pronunciamientos en contra de la guerra en Palestina, homenajes, y la ausencia de uno de los ganadores.

La ceremonia de la 98ª edición de los Oscar estuvo a cargo de Conan O’Brien, el presentador de televisión y comediante estadounidense que bromeó sobre la Inteligencia Artificial y las opiniones de Timothée Chalamet sobre la ópera y la danza.

Los memes de los Premios Oscar 2026 no faltaron en las redes sociales, incluyendo un nuevo meme del actor Leonardo DiCaprio que se une al repertorio de memes del actor estadounidense.

Conan O’Brien makes a new Leonardo DiCaprio meme #Oscars pic.twitter.com/OX62X798Mx — Deadline (@DEADLINE) March 15, 2026

En esta ocasión los memes de los Premios Oscar no se limitaron a imágenes, pues incluso se incluyeron videos de los nominados, como la reacción de la compositora Diane Warren, quien ha sido nominada 17 veces pero no se ha llevado ningún premio.

after 17 nominations for Best Original Song in her career diane warren lost again. #oscars pic.twitter.com/pgIXkwjkR4 — 2000s (@PopCulture2000s) March 16, 2026

Las personas no supieron cómo reaccionar a la nueva apariencia de Pedro Pascal y lo hicieron notar en los divertidos comentarios de redes sociales, pues este sorprendió con su aparición en la alfombra roja sin bigote.

Pedro Pascal foi pro #Oscar no pelo (sem barba) pic.twitter.com/Zm0UoktY3A — Memes Brasil (@memexbrasil) March 15, 2026

El momento en el que ocurrió un empate por primera vez fue una sorpresa para todos, incluso para Kumail Nanjiani, quien se mostró bastante confundido al presentar a los dos ganadores del Mejor cortometraje de acción real.

It's a tie!



The Oscar for best live action short film had two winners at the 98th Academy Awards -- the first time an Oscar vote has ended in a tie in well over a decade.



Presenter Kumail Nanjiani was visibly surprised when he opened the envelope. https://t.co/rEkf4ubh0d pic.twitter.com/egU6H6h5Du — Eyewitness News (@ABC7NY) March 16, 2026

Los comentarios de Timothée Chalamet sobre la danza y la ópera no solamente fueron motivo de burla de Conan O’Brien, pues las personas comenzaron a sacar memes una vez que durante la presentación en vivo de Pecadores apareció la bailarina de Ballet, Misty Copeland.

OMGGGG NOT TIMOTHÉE CHALAMET WEARING A BALLERINA OUTFIT AT THE OSCARS FOLLOWING THE BACKLASH HE RECEIVED IN A RECENT INTERVIEW BECAUSE OF HIS CONTROVERSIAL TAKE ABOUT BALLET AND OPERA 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭🥺🥺🥺😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/sDTPI3B65Z — celebsnapz (@celebsnapzx) March 15, 2026

La cómica presentación de Anne Hathaway y la antigüa jefa de redacción de Vogue, Anna Wintour se destacó debido al evidente guiño que ambas hicieron a El diablo viste de Prada 2, que se estrenará el próximo 30 de abril.

Vogue🤝 Runway.



Don’t miss Anne Hathaway in The Devil Wears Prada 2, only in theaters May 1. pic.twitter.com/YBpGPRrfKz — 20th Century Studios (@20thcentury) March 16, 2026

Sin duda alguna uno de los momentos más adorables y divertidos de la premiación fue la aparición repentina de Grogu cuando Pedro Pascal y Sigourney Weaver estaban presentando las categorías de Mejor diseño de producción y Mejores efectos visuales, así como el momento en el que Baby Yoda fue “raptado” durante la premiación.

Algunas personas también compartieron el momento en el que el director mexicano Guillermo del Toro se pone de pie para celebrar que K Pop Demon Hunter se llevó el premio para Mejor película animada, esperando sin éxito que los demás asistentes también lo hicieran.

Guillermo Del Toro stood up for #KPopDemonHunters winning best animated feature and was trying to encourage the crowd to stand too.



The dude is a ride or die for the medium.@Variety @TheAcademy pic.twitter.com/Muf4irYUpa — Clayton Davis (@ByClaytonDavis) March 15, 2026

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