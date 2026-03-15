¿Quién es Renate Reinsve, actriz de Sentimental Value?

El largometraje dirigido por Joachim Trier, Sentimental Value tiene nueve nominaciones en la 98ª edición de los Premios Oscar, y entre ellas se encuentran algunas para las protagonistas de la historia.

Durante la película noruega se puede apreciar la relación que existe entre un director de cine y sus dos hijas después de la muerte de su madre; durante la trama del filme se puede apreciar el intento que hay para poder recuperarse después de la ruptura del vínculo.

Sentimental Value tiene nominaciones para las categorías de Mejor película, Mejor película extranjera, Mejor actriz, Mejor actriz de reparto para dos de sus actrices, Mejor actor de reparto, Mejor director, Mejor guión original y Mejor montaje.

Renate Reinsve ı Foto: Especial

¿Quién es Renate Reinsve?

En Sentimental Value Renate Reinsve da vida a Nora, quien es una actriz que sufre de pánico escénico; sin embargo, la carrera de la actriz tuvo reconocimiento previo debido a su papel en la peícula The Worst Person in The World, que también fue dirigida por Joachim Trier.

Renate Reinsve es una actriz que nació en 1987 en Solbergelva, Noruega, que se graduó de la Academia Nacional de las Artes de Oslo.

La carrera de Renate Reinsve dio un gran giro, pues después de dedicarse a actuar principalmente en teatro y en pequeñas producciones pasó a la pantalla grande dando vida a personajes principales.

Renate Reinsve ı Foto: Especial

En una entrevista para Fotogramas, Renate Reinsve cuenta que a pesar de haber crecido en un pequeño pueblo de Noruega en el que el arte no era algo tan considerado, ella decidió ir a Oslo a desarrollar sus habilidades para la interpretación.

La primer interpretación de Renate Reinsve bajo la dirección de Joachim Trier fue pequeña, pues mientras se encontraba en la Escuela de Arte Dramático patricipó brevemente en la película Oslo, 31 August.

Renate Reinsve recibió el premio Hedda por su participación en la obra de teatro Besøk av gammel dam, que es una adaptación del dramaturgo suizo Friedrich Dürrematt.

La filmografía de Renate Reinsve incluye los siguientes títulos:

Oslo, 31 de agosto en 2011 en la que interpreta a Renate

La Compañía Orheim en 2012 en la que interpreta a Lene

Mujeres con camisas de hombre de gran tamaño en 2015 en la que interpreta a Ane

Skyggene av byen – Piloto de un cortometraje en 2015 en la que interpreta a María

Vilmark 2 en 2015 donde interpreta a Synne

Welcome to Norway de 2016 en la que interpreta a Line

Små, søte kaker en 2017 en la que interpreta a Anne

The Worst Person in The World en 2021 en la que interpreta a Julie

Descansa en paz en 2024 en la que interpretaa a Anna

Un hombre diferente en 2024 en la que interpreta a Ingrid

Another End en 2024 en la que interpreta a Zoe

Armand en 2024 en la que interpreta a Elisabeth

Sentimental Value en 2025 en la que interpreta a Nora Borg

Butterfly en 2025

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