La cantante estadounidense Christina Aguilera continúa siendo tendencia en redes sociales luego de su visita al Museo Casa Azul de Frida Kahlo en Coyoacán, apenas un día después de su polémico concierto en el Palacio de los Deportes.

En X diversas cuentas de fans dedicadas a la intérprete afirmaron que pasó entre 65 y 68 minutos en el recinto. Esta información ha generado críticas, pues internautas comentan que la diva pasó más tiempo en el recorrido cultural que en el escenario, anoche.

Christina Aguilera visita el museo de Frida Kahlo: ‘Estuvo un concierto y 5 minutos’

El regreso de Christina Aguilera a la Ciudad de México, tras siete años de ausencia era uno de los eventos más esperados por sus fans. Sin embargo, el concierto del martes 17 de marzo en el Palacio de los Deportes dejó un sabor amargo al público.

El show comenzó con retraso y apenas duró una hora, lo que provocó indignación entre los asistentes que pagaron hasta 5 mil 679 pesos por boletos preferentes. La decepción se multiplicó cuando se supo que el repertorio fue prácticamente idéntico al de presentaciones previas en festivales como el Tecate Emblema.

En medio de la controversia, la cantante estadounidense apareció en el Museo Casa Azul de Frida Kahlo, donde firmó el libro de visitas y expresó su admiración por la pintora mexicana.

“En su visita a la Casa Azul, Christina Aguilera (@xtina) escribió: ‘Un espacio, una mujer y una vida tan hermosos e inspiradores. ¡Viva la vida! Gracias por el recorrido especial. Siempre, Christina’“, afirmó el recinto que escribió Aguilera.

Christina Aguilera visita el museo casa de Frida Kahlo ı Foto: X @XtinaMexico

El gesto, lejos de calmar las críticas, se convirtió en combustible para la ironía y las críticas de la gente inconforme con su concierto.

Usuarios señalaron que Christina Aguilera “Estuvo un concierto y 5 minutos” en el museo de Frida Kahlo, pues trascendió que la cantante habría permanecido alrededor de 65 minutos en el emblemático recinto ubicado en Coyoacán. Otros comentarios fueron: “Pasó más tiempo en el museo que en el escenario”, “duró más escribiendo en el libro de visitas que cantando en el concierto”.

Para muchos, la cantante mostró más entusiasmo en posar frente a la Casa Azul que en ofrecer un espectáculo completo a sus seguidores.

Además, de acuerdo con comentarios de redes sociales como X, el descontento del público por el concierto del martes en CDMX llevó incluso a que algunos asistentes organizaran solicitudes de reembolso y quejas formales ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).