Influencer se lleva un pedazo de la alfombra roja de los Oscar para decorar su casa

Bien dicen que “la basura de unos es el tesoro de otros” o puede transformarse en un objeto de colección. Así ocurrió con la alfombra roja de los Premios Oscar 2026, símbolo de glamur y exclusividad, que tras la ceremonia suele retirarse y desecharse sin mayor trascendencia.

Sin embargo, una influencer decidió llevarse un pedazo de la alfombra para decorar su casa y darle una segunda oportunidad. El gesto rápidamente se volvió viral en redes sociales y ha generado tanto admiración como críticas.

Influencer se lleva un pedazo de la alfombra roja de los Oscar para decorar su casa

La protagonista de esta historia es la creadora de contenido Paige Thalia, quien compartió en TikTok cómo logró quedarse con un fragmento de la alfombra roja utilizada en la última edición de los Oscar.

En su video, que acumula millones de visualizaciones, la influencer mostró el trozo de tela. Explicó que llevaba días buscando una alfombra para una zona concreta de su casa y que, tan sólo unas horas después de que cineastas y actores desfilaran en el Dolby Theatre, se encontró en un contenedor de basura cercano enormes pedazos de tela.

Influencer Paige Thalia usa pedazo de alfombra de los Oscar 2026 para decorar su casa ı Foto: Captura de pantalla TikTok @hellopaigethalia

La joven recogió un trozo de la alfombra roja de los Oscar y dijo a sus seguidores que lo usaría como parte de la decoración de su hogar. “Me gustaría dar las gracias a la Academia... por esta alfombra gratis”, escribió en un clip donde aparece en su casa mostrando la tela.

El clip y las fotografías compartidas por la influencer generaron una ola de reacciones. Algunos usuarios celebraron la ocurrencia y señalaron que se trataba de un recuerdo único de uno de los eventos más importantes de la industria cinematográfica. “Eso no es basura, es historia del cine”, comentó un seguidor.

Además, hubo gente que criticó que un evento como los Oscar no tuviera conciencia ecológica, pues señalan que cada año tiran a la basura metros y metros de tela y otros objetos que podrían reutilizar o donar.

Otros, en cambio, cuestionaron la acción de Paige Thalia, argumentando que se trataba de una falta de respeto hacia la organización y el simbolismo del evento. “La alfombra roja es parte del ritual de los Oscar, no un souvenir para influencers”, escribió un internauta.

Pese a la controversia, sin duda la influencer consiguió una alfombra única, totalmente gratis, que en unos años podría convertirse en un objeto de colección que podría venderse caro.