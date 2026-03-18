El nombre de Mauricio Ochmann, reconocido actor de cine y televisión, se ha visto envuelto en la polémica desde hace unos días luego de que se difundiera que existe una denuncia penal en su contra por presunto despojo y daño a la propiedad en Amatlán de Quetzalcóatl, Morelos.

El caso involucra a una adulta mayor que fue identificada como Ingrid Margarita, quien asegura que el actor le impide el acceso a su vivienda. La noticia rápidamente se convirtió en tema de conversación en medios y redes sociales, donde ha generado reacciones encontradas entre seguidores del ex de Aislinn Derbez y quienes piden que se haga justicia.

Ahora, el histrión nacido en Washington D. C. habría reaccionado a los señalamientos a través de redes sociales.

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Mauricio Ochmann reacciona a denuncia en su contra por despojo y daño a la propiedad

¿Por qué acusan a Mauricio Ochmann?

De acuerdo con la denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado de Morelos, el conflicto se originó cuando Mauricio Ochmann adquirió un terreno contiguo a la propiedad de la señora Ingrid Margarita y presuntamente ordenó modificaciones en un muro perimetral, lo que habría afectado un paso común.

La denunciante señaló “Me impide el acceso a mi vivienda” y lo acusó de haber actuado con escoltas armados para realizar las obras.

La querella fue respaldada por el Foro Morelense de Abogados, quienes formalizaron la denuncia por los delitos de despojo y daño en propiedad ajena. Como medida precautoria, la Fiscalía habría ordenado protección para la mujer, quien además enfrenta un tratamiento oncológico.

¿Cómo reaccionó el actor?

Ante la creciente atención que ha obtenido esta disputa, Mauricio Ochmann reapareció en redes sociales con un mensaje que muchos interpretaron como respuesta indirecta a la polémica en Morelos.

En sus historias de Instagram compartió una frase: “Quiero hechos, no palabras. Si quiero palabras, me leo un libro”, sin mencionar directamente la denuncia ni nombres. Horas más tarde publicó otra imagen junto a un grupo de mujeres en un ambiente laboral, acompañada de la leyenda “Día 26 con la Shavisa”, lo que sugiere que continúa con sus proyectos profesionales.

Además, hace unas horas Mauricio Ochmann compartió otra imagen con la leyenda “Rest and be kind, you don’t have to prove anything” (Descansa y sé amable, no tienes que demostrar nada).

Mensaje de Mauricio Ochmann ı Foto: IG mauochmann

Las publicaciones del actor han sido consideradas por sus seguidores una respuesta a los señalamientos en su contra por despojo y daño a la propiedad que lo atormentan desde hace unos días.