Yacuny y Stivencito siguen siendo tendencia por un supuesto video filtrado que circula en redes sociales como X y Telegram, el cual ha cobrado viralidad en las principales búsquedas de redes sociales.

La pareja aparece en una situación personal e íntima, lo que ha despertado la curiosidad y morbo en el público. El video ha surgido al poco tiempo de una supuesta ruptura entre él y Yacuny, aunque parece ser que ahora han vuelto a estar juntos.

¿Quién es Stivencito y cuántos años tiene?

Stivencito es un creador de contenido que en su cuenta de TikTok tiene más de 463 mil seguidores en la plataforma, donde aparece junto con su novia y en momentos cotidianos de su día a día.

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En su Instagram publica contenido similar y tiene 62.7 mil seguidores. Además, en Facebook cuenta con 66 mil seguidores. Sobre su edad, el influencer no ha aclarado cuántos años tiene, pues hasta en su más reciente cumpleaños prefirió no mencionar el dato.

En los videos que grabó no hay un letrero visible de años, aunque en un pastel dice “Felices #1?”, lo que deja ver que su edad inicia con un 1; muchos aseguran que es mayor de edad por sus tatuajes y su relación con Yacuny, pero no hay nada confirmado.

Trascendió la supuesta existencia de un video donde aparecen los creadores de contenido juntos en una situación privada, un momento que ha causado bastante curiosidad e interés en los Internautas que conocen a los tiktokers por sus videos de comedia.

En el caso de que la joven no diera permiso de que el material se subiera a Internet, hay que mencionar que tanto compartir como consumir el contenido es una falta grave que en lugares como México es castigado bajo la Ley Olimpia.

Muchos critican la exposición sin consentimiento de la vida privada de la joven, pues de momento se desconoce si el video fue grabado y publicado con el permiso de ella o si por el contrario, se trata de un material prohibido.