La vez que Chuck Norris habló en español | VIDEO

La vez que Chuck Norris habló en español en el show de Conan O’Brien

Este 20 de marzo se dio a conocer la muerte de Chuck Norris, legendario artista marcial y actor estadounidense que falleció a los 86 años de edad, a solo días de haber cumplido años.

A través de los años, Chuck Norris logró crear un legado en el cine y la televisión con su participación en películas como Los Indestructibles, The Way of the dragon, Prisionero de guerra y muchas más.

⚫️¡El mundo del cine está de luto! 🕊️ Carlos Ray Norris, conocido como "Chuck Norris", artista marcial y actor falleció a los 86 años de edad, de acuerdo con lo que informó su familia en un comunicado.https://t.co/GOW3gQbhIT pic.twitter.com/JlAaRRHWJa — La Razón de México (@LaRazon_mx) March 20, 2026

Obtuvo cinturones negros en disciplinas como Tang Soo Do, Taekwondo, Jiu-jitsu brasileño, y fundó su propio sistema marcial, Chun Kuk Do. Sin embargo, algunos no recuerdan la ocasión en que el famoso habló en español durante un programa.

TE RECOMENDAMOS: Te contamos Todo sobre el video filtrado de La Tortuga HN

El video de Chuck Norris hablando en español

Desde hace años, los shows de entrevista y variedades estadounidenses han destacado por tener segmentos de comedia con sketches que sirven para aligerar el ambiente o a veces hacer bromas sobre una situación política o las carreras de celebridades invitadas.

En el 2008, Norris fue invitado al programa Late Night with Conan O’Brien, en donde tuvo una participación especial imposible de olvidar. El sketch sirvió para celebrar la unión de la cadena NBC a Telemundo, un canal latinoamericano que se emite en Estados Unidos.

El sketch se llamaba ‘Noches de Pasión con Señor O’Brien’ y fue en la segunda ocasión que se publicó el mismo que apareció el experto en artes marciales frente a la pantalla.

El segmento consistía en un momento de riesgo, donde una organización delictiva quería obligar a convertir a una mujer en transportista de droga a Estados Unidos cuando llega Conan en su personaje “Conando” con un bigote.

Después de que los narcotraficantes se burlan porque son cinco contra uno, el comediante rectifica “somos dos” y es entonces que aparece Chuck Norris y dice “buenas noches”, recibiendo una ovación del público.

“Sí, Chuck Norris”, dice. Después de eso, le preguntan qué hace en el lugar y una voz doblada explica “estaba en el país haciendo publicidad para mi nuevo libro, Black Belt Patriotism”, decía la voz sobrepuesta.

Después, comienza una escena de acción donde entre Chuck y Connan derrotan a los malvados. “Adios”, dice Norris y se va rápidamente, mientras que la dama en apuros va tras él.