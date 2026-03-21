La Noche de Primavera 2026 llega a la Ciudad de México como una de las celebraciones culturales más esperadas del año. Durante el sábado 21 y domingo 22 de marzo, la capital se llenará de música, baile y espectáculos gratuitos en más de veinte sedes, con la participación de 75 agrupaciones y más de 450 artistas nacionales e internacionales.
El Zócalo será epicentro del 4º Gran Baile de Sonideros, mientras que espacios como el Monumento a la Revolución, la Alameda Central y Los Dinamos ofrecerán shows de géneros que van del rock al techno; incluso habrá una rave y transporte gratis. Conoce parte de la cartelera en La Razón.
Noche de Primavera 2026: Artistas, fechas y sedes de los conciertos en CDMX
Sábado 21 de marzo: Zócalo
El Zócalo temblará a ritmo de sonidero este sábado, desde las 11:30 am hasta las 12:00 am, entre los participantes están:
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- Sonido Salsita la Chaparrita del Sabor
- Sonido Gallito
- Sonido Bongonee
- Fiesta Tropical
- Sonido ErreStar
- Sonido 69
- Sonido del Amor
- Sonido Gatubela
- El Junior Ritmo y Sorpresa
- Alis Pedraza La Sabanera
- Sonido Rumbero
- Sonido Superestrella
- Sonido Fostermanía
Otras sedes y artistas:
- Monumento a la Revolución: Kerigma, Guillermo Briseño, Meme del Real, Cecilia Toussaint, Los Lobos
- Alameda Central: Pablito Mix, La China Sonidera, Piñata Protest, DJ Milf, Pauli, Amandititita
- Plaza Manuel Tolsá: Sickick, Fat Hamster & Kang New, Retro Cassetta, Magnolia Coronado, Potochkine
- Museo del Estanquillo: Chris Uribe, Diana Mata, Colectivo Tonka, Anna Asspa
- Monumento a Beethoven: Hermanos Menores, Bella Litsa, Black Pantera, Santiago Motorizado, La Tremenda Korte
- Parque Natural La Cañada Los Dinamos: Los Eclipses. Sotomayor, Centavrvs y una rave que inicia desde las 5:30 pm. Para llegar a este lugar habrá transporte gratuito ida y vuelta desde Tacubaya y Tasqueña, además, será posible acampar.
Domingo 22 de marzo
El próximo domingo se celebrará la jornada Cuícatl: La ciudad que suena, un evento que llevará presentaciones musicales en vivo a distintos puntos de la capital, como:
- Plaza San Jacinto
- Parque Tezozomoc
- Jardín Santiago Xicoténcatl
- Deportivo El Cacalote
- Palacio Postal
- Tlatelolco
- Alameda Sur
- UTOPÍA Meyehualco
- Foro Cultural Magdalena Contreras
- Chapultepec
- Plaza del Bolero
- FARO Tláhuac
Jeanette Macari, Celso Duarte, Luisa Almaguer, Yorka, Cemican, Xiuhtezcatl, Cinthya Morado y diversos proyectos emergentes podrán a cantar y bailar al público.
Museos con horarios extendidos por la Noche de Primavera 2026:
Además de dos noches de música, podrás acceder a algunos museos emblemáticos de la CDMX, que contarán con exposiciones y actividades imperdibles:
- Museo del Telégrafo
- Museo de la Inquisición
- Ágora Galería del Pueblo
- Salón Cabildos
- Foro Valparaíso
- Museo Nacional de la Revolución
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