La Noche de Primavera 2026 llega a la Ciudad de México como una de las celebraciones culturales más esperadas del año. Durante el sábado 21 y domingo 22 de marzo, la capital se llenará de música, baile y espectáculos gratuitos en más de veinte sedes, con la participación de 75 agrupaciones y más de 450 artistas nacionales e internacionales.

El Zócalo será epicentro del 4º Gran Baile de Sonideros, mientras que espacios como el Monumento a la Revolución, la Alameda Central y Los Dinamos ofrecerán shows de géneros que van del rock al techno; incluso habrá una rave y transporte gratis. Conoce parte de la cartelera en La Razón.

Noche de Primavera 2026: Artistas, fechas y sedes de los conciertos en CDMX

Sábado 21 de marzo: Zócalo

El Zócalo temblará a ritmo de sonidero este sábado, desde las 11:30 am hasta las 12:00 am, entre los participantes están:

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Sonido Salsita la Chaparrita del Sabor

Sonido Gallito

Sonido Bongonee

Fiesta Tropical

Sonido ErreStar

Sonido 69

Sonido del Amor

Sonido Gatubela

El Junior Ritmo y Sorpresa

Alis Pedraza La Sabanera

Sonido Rumbero

Sonido Superestrella

Sonido Fostermanía

Otras sedes y artistas:

Monumento a la Revolución: Kerigma, Guillermo Briseño, Meme del Real, Cecilia Toussaint, Los Lobos Kerigma, Guillermo Briseño, Meme del Real, Cecilia Toussaint, Los Lobos

Alameda Central: Pablito Mix, La China Sonidera, Piñata Protest, DJ Milf, Pauli, Amandititita

Plaza Manuel Tolsá: Sickick, Fat Hamster & Kang New, Retro Cassetta, Magnolia Coronado, Potochkine

Museo del Estanquillo: Chris Uribe, Diana Mata, Colectivo Tonka, Anna Asspa

Monumento a Beethoven: Hermanos Menores, Bella Litsa, Black Pantera, Santiago Motorizado, La Tremenda Korte

Parque Natural La Cañada Los Dinamos: Los Eclipses. Sotomayor, Centavrvs y una rave que inicia desde las 5:30 pm. Para llegar a este lugar habrá transporte gratuito ida y vuelta desde Tacubaya y Tasqueña, además, será posible acampar.

Este sábado 21, no te pierdas los conciertos que preparamos para ti en la #NocheDePrimavera, en diversos puntos de la #CapitalDeLaTransformación@GFestivalesCDMX pic.twitter.com/XwZvXQIGFW — Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) March 20, 2026

Domingo 22 de marzo

El próximo domingo se celebrará la jornada Cuícatl: La ciudad que suena, un evento que llevará presentaciones musicales en vivo a distintos puntos de la capital, como:

Plaza San Jacinto

Parque Tezozomoc

Jardín Santiago Xicoténcatl

Deportivo El Cacalote

Palacio Postal

Tlatelolco

Alameda Sur

UTOPÍA Meyehualco

Foro Cultural Magdalena Contreras

Chapultepec

Plaza del Bolero

FARO Tláhuac

Jeanette Macari, Celso Duarte, Luisa Almaguer, Yorka, Cemican, Xiuhtezcatl, Cinthya Morado y diversos proyectos emergentes podrán a cantar y bailar al público.

¡Hey, que no se te pase ninguna fecha!

Acá la cartelera de las 18 sedes que forman parte de #Cuícatl: La ciudad que suena, durante el mes de marzo.



¿A qué plan te sumas? Tenemos variedad para todos los públicos ✨😎🎤@GobCDMX @GFestivalesCDMX pic.twitter.com/T24K1kz0ST — Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) March 18, 2026

Museos con horarios extendidos por la Noche de Primavera 2026:

Además de dos noches de música, podrás acceder a algunos museos emblemáticos de la CDMX, que contarán con exposiciones y actividades imperdibles:

Museo del Telégrafo

Museo de la Inquisición

Ágora Galería del Pueblo

Salón Cabildos

Foro Valparaíso

Museo Nacional de la Revolución

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