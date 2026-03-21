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Noche de Primavera 2026: Artistas, fechas y sedes de los conciertos en CDMX

Este fin de semana podrás disfrutar de música, baile y espectáculos gratuitos en más de veinte sedes; habrá sonidero, rock y rave con transporte gratis

Noche de Primavera 2026
Noche de Primavera 2026 Foto: X @CulturaCiudadMx/Edición La Razón
Por:
Martha Díaz

La Noche de Primavera 2026 llega a la Ciudad de México como una de las celebraciones culturales más esperadas del año. Durante el sábado 21 y domingo 22 de marzo, la capital se llenará de música, baile y espectáculos gratuitos en más de veinte sedes, con la participación de 75 agrupaciones y más de 450 artistas nacionales e internacionales.

El Zócalo será epicentro del 4º Gran Baile de Sonideros, mientras que espacios como el Monumento a la Revolución, la Alameda Central y Los Dinamos ofrecerán shows de géneros que van del rock al techno; incluso habrá una rave y transporte gratis. Conoce parte de la cartelera en La Razón.

Noche de Primavera 2026: Artistas, fechas y sedes de los conciertos en CDMX

Sábado 21 de marzo: Zócalo

El Zócalo temblará a ritmo de sonidero este sábado, desde las 11:30 am hasta las 12:00 am, entre los participantes están:

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  • Sonido Salsita la Chaparrita del Sabor
  • Sonido Gallito
  • Sonido Bongonee
  • Fiesta Tropical
  • Sonido ErreStar
  • Sonido 69
  • Sonido del Amor
  • Sonido Gatubela
  • El Junior Ritmo y Sorpresa
  • Alis Pedraza La Sabanera
  • Sonido Rumbero
  • Sonido Superestrella
  • Sonido Fostermanía

Otras sedes y artistas:

  • Monumento a la Revolución: Kerigma, Guillermo Briseño, Meme del Real, Cecilia Toussaint, Los Lobos
  • Alameda Central: Pablito Mix, La China Sonidera, Piñata Protest, DJ Milf, Pauli, Amandititita
  • Plaza Manuel Tolsá: Sickick, Fat Hamster & Kang New, Retro Cassetta, Magnolia Coronado, Potochkine
  • Museo del Estanquillo: Chris Uribe, Diana Mata, Colectivo Tonka, Anna Asspa
  • Monumento a Beethoven: Hermanos Menores, Bella Litsa, Black Pantera, Santiago Motorizado, La Tremenda Korte
  • Parque Natural La Cañada Los Dinamos: Los Eclipses. Sotomayor, Centavrvs y una rave que inicia desde las 5:30 pm. Para llegar a este lugar habrá transporte gratuito ida y vuelta desde Tacubaya y Tasqueña, además, será posible acampar.

Domingo 22 de marzo

El próximo domingo se celebrará la jornada Cuícatl: La ciudad que suena, un evento que llevará presentaciones musicales en vivo a distintos puntos de la capital, como:

  • Plaza San Jacinto
  • Parque Tezozomoc
  • Jardín Santiago Xicoténcatl
  • Deportivo El Cacalote
  • Palacio Postal
  • Tlatelolco
  • Alameda Sur
  • UTOPÍA Meyehualco
  • Foro Cultural Magdalena Contreras
  • Chapultepec
  • Plaza del Bolero
  • FARO Tláhuac

Jeanette Macari, Celso Duarte, Luisa Almaguer, Yorka, Cemican, Xiuhtezcatl, Cinthya Morado y diversos proyectos emergentes podrán a cantar y bailar al público.

Museos con horarios extendidos por la Noche de Primavera 2026:

Además de dos noches de música, podrás acceder a algunos museos emblemáticos de la CDMX, que contarán con exposiciones y actividades imperdibles:

  • Museo del Telégrafo
  • Museo de la Inquisición
  • Ágora Galería del Pueblo
  • Salón Cabildos
  • Foro Valparaíso
  • Museo Nacional de la Revolución

Checa en las redes sociales oficiales de la Secretaría de Cultura de la CDMX la lista y cartelera completa en Cartelera CDMX • Eventos culturales cerca de ti • CDMX Cartelera Cultural.

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