Lucero celebra 46 años de historia musical con sold out en el Auditorio Nacional

En una noche cargada de nostalgia, fuerza escénica y profunda conexión emocional, Lucero celebró 46 años de trayectoria con un concierto que dejó claro por qué sigue siendo una de las figuras más queridas del espectáculo. El escenario del Auditorio Nacional fue testigo de un espectáculo sólido, sin invitados, donde la protagonista absoluta fue su historia y su voz.

El concierto arrancó minutos después de las 20:30 horas con un video entrañable: una Lucero niña aparecía en pantalla conversando con su madre, confesando su deseo de convertirse en artista. La transición fue inmediata y poderosa: la intérprete apareció en el escenario con un elegante atuendo dorado y cola de caballo, arrancando con “Tácticas de guerra”, seguida de “Sobreviviré” y “Electricidad”, encendiendo a un público que no dejó de ovacionarla.

Desde los primeros minutos, la cantante se mostró emocionada, con la voz por momentos entrecortada. “Se me cumplió mi sueño… y lo sigo cumpliendo”, expresó, en una declaración que marcó el tono de una velada construida desde la gratitud. A lo largo del show, fans provenientes de países como Chile, Costa Rica, Perú, Argentina, España y Brasil se hicieron presentes, confirmando el alcance internacional de su carrera.

Fans de Lucero de todas partes del mundo en el Auditorio Nacional, el viernes ı Foto: CORTESÍA OCESA: JOSÉ JORGE CARREÓN

Uno de los momentos más significativos llegó a la mitad del concierto, cuando interpretó “El privilegio de amar”. Mientras en las pantallas se proyectaban imágenes de sus hijos, la artista detuvo por un instante la música para dedicar unas palabras que conmovieron al recinto: “Esta canción es un himno para muchos, y se la dedico a mis hijos, que son lo más importante en mi vida. Le agradezco a Dios por darme esa bendición”.

La emoción fue inmediata: el público respondió con aplausos y ovaciones, en uno de los pasajes más íntimos de la noche.

El espectáculo, de más de dos horas, transitó por distintas etapas de su carrera. Uno de los bloques más celebrados fue el dedicado a sus telenovelas, con temas de Lazos de amor, Los parientes pobres y Cuando llega el amor, producciones que la consolidaron a nivel internacional. “Las novelas me llevaron a tantos países, me hicieron crecer y conectar con ustedes de una manera muy especial”, compartió Lucero.

Lucero en concierto ı Foto: © José Jorge Carreón

La noche también tuvo espacio para la nostalgia de sus inicios, con referencias a su etapa infantil y canciones que marcaron a toda una generación. Más adelante, temas como “Cuéntame”, “Ya no” y “Veleta” reafirmaron su vigencia musical.

Con cuatro cambios de vestuario, el espectáculo mantuvo dinamismo visual y emocional. El mariachi aportó el sello mexicano que ha sido parte esencial de su carrera, mientras que el cierre elevó la energía con un popurrí de merengue que hizo bailar a todo el recinto.

Lucero interactuó constantemente con el público, recibió regalos y agradeció en varias ocasiones el cariño recibido. En uno de los momentos más ovacionados, visiblemente conmovida, expresó: “Estoy muy contenta… gracias por ser parte de este sueño que lleva 46 años”, mientras el público la aplaudía de pie.

En primera fila, su hija la acompañó durante toda la noche, aplaudiendo y celebrando cada momento, en una imagen que reflejó la dimensión personal de un espectáculo profundamente emocional.

Con un Auditorio Nacional completamente lleno, la cantante no sólo celebró su pasado, sino que reafirmó su presente. Su historia, lejos de agotarse, sigue escribiéndose con la misma intensidad con la que inició: frente a un público que, 46 años después, sigue cantando con ella.