Silvio Soldán, el icónico conductor y locutor argentino de 90 años, y su familia atraviesan desde hace unos meses. Silvito, el hijo mayor del famoso, fue diagnosticado con una condición grave e irreversible, lo que ha causado angustia entre los fans de Soldán.

La tensión aumentó cuando se dio a conocer que el hombre de 56 años permanece internado en un centro neuropsiquiátrico para recibir atención especializada y permanente.

¿Qué le pasó al hijo de Silvio Soldán y por qué está en el hospital?

Silvito, hijo de Silvio Soldán, padece una enfermedad mental irreversible; en redes sociales se especula que se trata de esquizofrenia.

Debido a la gravedad de su cuadro, se encuentra hospitalizado en un centro especializado en salud mental. Aunque Silvito recibe atención constante y cuidados médicos, la enfermedad no tiene posibilidad de cura, lo que lo obliga a estar en seguimiento permanente.

En Bondi Live con Ángel De Brito, Silvio Soldán comentó que el padecimiento de su hijo Silvito “es una situación sin solución“.

¿Quién es Silvio Soldán?

Silvio Soldán es un histórico conductor y locutor argentino; nació el 26 de marzo de 1935 en Colonia Belgrano, Santa Fe. En la actualidad tiene 90 años y sigue siendo una figura emblemática de la televisión nacional.

Su carrera como locutor de radio inició en la década de 1950. Luego, se convirtió en un famoso presentador de televisión al participar en programas icónicos como Feliz Domingo y Grandes Valores del Tango, que marcaron generaciones.

La carrera de Silvio Soldán también incluye varias participaciones en el cine y la música. En 1971 incursionó como cantante y participó en películas como Así es Buenos Aires y Yo gané al prode… ¿y Ud.?.

El argentino también estuvo al frente de los sorteos de Telekino de Canal 9 (1992-2004), Aguante Tango en Canal 26 (2008-2010) y Volver pregunta en distintas temporadas entre 2010 y 2016.

La trayectoria y talento de Silvio Soldán ha sido reconocido por los Premios Martín Fierro y el Premio Kónex al mérito como locutor en 1981. Además, en noviembre, fue homenajeado en su 90 aniversario por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.