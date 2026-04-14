Muere Dolly Martínez, estrella de Kilos Mortales, a los 30 años

La ex participante del exitoso programa Kilos Mortales, Dolly Martínez, murió a los 30 años de edad, noticia confirmada por la familia de la mujer a través de un comunicado difundido en redes sociales.

La noticia de la muerte de Dolly Martínez fue compartida por su hermana Lindsey, quien habló sobre el momento complicado que atraviesa la familia; también dedicó un mensaje de despedida.

My 600-lb Life star Dolly Martinez has died at just 30 years old.



This is what her daily reality looked like plates piled high with eggs, sausage, bread, and more, while she struggled to even take a few bites. Her sister had to keep bringing fresh food because one plate wasn’t… pic.twitter.com/jJr9EnIPVu — Desiree (@DesireeAmerica4) April 13, 2026

“Dolly tenía una personalidad radiante; era capaz de iluminar cualquier lugar con su risa, su amabilidad y su espíritu cariñoso”, indicó Lindsey. “Tenía una forma especial de hacer que todos se sintieran especiales, y su calidez permanecerá con nosotros para siempre”, agregó.

“Aunque aquí tenemos el corazón destrozado, me reconforta saber que ahora se ha reunido con nuestro papá en el cielo. Sólo puedo imaginar la alegría de su reencuentro”, compartió.

¿Quién era Dolly Martínez y de qué murió?

Dolly Martínez apareció en la décima temporada de Kilos Mortales cuando tenía 25 años de edad y habló sobre sus complicaciones de salud por la adicción a los alimentos, así como problemas mentales.

“Lo único con el poder suficiente para distraerme de los pensamientos más oscuros es la comida”, dijo en el show. “La comida es mi droga de cabecera, la que me quita el dolor... La comida es más que un simple placer. Es mi razón de ser”.

Fue el pasado 13 de abril que TMZ reportó que la madre de Staci Thurman, mamá de Dolly Martinez, aseguró que ella falleció a causa de una insuficiencia cardíaca congestiva. La celebridad ya padecía problemas de salud antes de ser hospitalizada el pasado 29 de marzo por una acumulación de líquido en el corazón y los pulmones.

Por las complicaciones, la mujer fue inducida a un coma y conectada a un respirador, pero no se recuperó. Pereció en el Fort Worth Hospital, en Texas.

Antes, Dolly se mudó a Houston y consiguió bajar 40 libras, pero no fue aprobada para una cirugía de pérdida de peso en el programa. Es la segunda integrante de Kilos Mortales que muere en los últimos cuatro meses, después de Pauline Potter.