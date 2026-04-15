La reina del pop, Madonna, continúa expandiendo su legado musical y regresa al mapa con el lanzamiento del disco CONFESSIONS II, un proyecto que retoma la estética de su icónico álbum Confessions on a Dance Floor (2005).

Este nuevo material ha generado gran emoción entre sus seguidores, quienes creen que podrán revivir la era más electrónica y bailable de la artista.

CONFESSIONS II de Madonna: Estreno y dónde comprar

El estreno de CONFESSIONS II de Madonna está programado para el 3 de julio de 2026, fecha en la que estará disponible en plataformas digitales como Spotify, Apple Music y Amazon Music.

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Además, se podría lanzar en formato físico —CD y vinilo—, con ediciones especiales que incluirán arte exclusivo y material adicional para coleccionistas.

Madonna compartió un monólogo donde expresa cuál es la idea de su disco.

“Debemos bailar, celebrar y rezar con nuestros cuerpos. Estas son cosas que hemos estado haciendo durante miles de años — realmente son prácticas espirituales”, se oye decir a la cantante.

“Después de todo, la pista de baile es un espacio ritualista. Es un lugar donde conectas con tus heridas, con tu fragilidad. Ravear es un arte. Se trata de llevar tus límites al extremo y conectar con una comunidad de personas afines.

“El sonido, la luz y la vibración transforman nuestras percepciones, nos arrastran a un estado similar al trance. La repetición del bajo no solo la escuchamos, sino que la sentimos, alterando nuestra conciencia y disolviendo el ego y el tiempo”, continúa Madonna sobre CONFESSIONS II.

Además, se adelantó un fragmento del tema “One Step Away”, sencillo principal del nuevo álbum.

Este proyecto podría estar pensado en conectar con nuevas generaciones, pero sin perder la esencia que convirtió a Confessions on a Dance Floor en un clásico. El disco lanzado en 2005 incluye las canciones:

“Hung Up”

“Get Together”

“Sorry”

“Future Lovers”

“I Love New York”

“Let It Will Be”

“Forbidden Love”

“Jump”

“How High”

“Isaac”

A lo largo de su carrera, Madonna ha publicado una extensa discografía que ha marcado la historia del pop, convirtiéndola en la reina. Entre sus álbumes más destacados se encuentran: