Balean al chofer de Sarah Bustani

Un hombre de 52 años de edad fue atacado a tiros esta tarde del martes 16 de abril en la calle Goma, colonia Granjas México en Iztacalco. La víctima resultó ser el chofer de la diseñadora Sarah Bustani.

Policías de la Ciudad de México ya han sido movilizados para ubicar a los responsables del ataque. El chofer de la empresaria fue identificado como Daniel Trejo.

Es chofer de Sarah Bustani, el baleado en @IztacalcoAl:



Se trata de Daniel N, trabajador de la diseñadora, @Sarahbustani, quien fue atacado cuando la esperaba sobre calle Goma.



El hombre recibió 5 disparos. https://t.co/DDSmvCNlgV pic.twitter.com/AF7Kpunhpx — Antonio Nieto (@siete_letras) April 17, 2026

¿Cómo fue el ataque al chofer de Sarah Bustani?

El ataque al trabajador ocurrió mientras que él se encontraba dentro de una camioneta de color gris, en espera de que llegara Sarah Bustani para trasladarla a algún otro sitio.

Fue mientras esperaba que el hombre sufrió al menos cinco disparos por parte de los delincuentes, quienes entonces huyeron a bordo de dos motocicletas que rápidamente fueron abandonadas.

La víctima fue atendida por paramédicos y fue trasladado a un hospital del IMSS. Hasta donde se sabe, los atacantes ingresaron a la estación de metro, Ciudad Deportiva.

A pesar de que los usuarios del servicio de transporte público fueron desalojados, no se reportaron detenciones de momento. Por otro lado, la zona del ataque fue acordonada por policías capitalinos.

Un hombre de 52 años de edad fue atacado a balazos en la alcaldía #Iztacalco, #CDMX. Los agresores iban a bordo de una motocicleta, pero intentaron huir por la Línea 9 del #Metro. Trascendió que la víctima es el chofer de la empresaria y diseñadora de modas, Sarah Bustani. pic.twitter.com/07lsRpauP0 — Nacho Lozano (@nacholozano) April 17, 2026

En redes sociales, ya circulan varias imágenes de los hechos, en la que podemos ver la camioneta con placas de Morelos en la que iba a bordo Daniel Trejo, además de a los perpetradores del crimen.

En las fotos, podemos ver a dos personas. Ambos traen jeans de mezclilla y mientras que uno luce una chamarra negra, el otro lleva una prensa beige y un casco anaranjado.

Por su parte, Sarah Bustani se ha mantenido al margen de lo ocurrido, pues en sus redes sociales se ha limitado a comentar al respecto. Sin embargo, publicó un mensaje directo a sus seguidores en el que indicó que estaría fuera por un rato.

Mensaje de Sarah Bustani ı Foto: Captura de pantalla

“Hoy bajamos el ritmo. Nos vemos pronto”, decía el mensaje en las historias de la diseñadora, sobre un fondo azul. De este modo, dejó ver que se alejaría de su plataforma por un momento, sin especificar cuánto sería.

Sarah Bustani es una diseñadora mexicana con tres décadas de trayectoria el mundo de la moda. Su marca se centra en crear prendas de alta calidad accesibles para un público amplio, lo que le ha permitido expandirse de manera internacional.