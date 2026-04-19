La segunda temporada de Beef, la serie de Netflix, se estrenó el 16 de abril y ha dejado a los espectadores reflexionando sobre temas como la ira, el amor, el crimen, matrimonios en ruinas y el perdón. Además, el final ha dejado un final que puede interpretarse de múltiples maneras.

El episodio final de la entrega abre un espacio para interpretar el significado más profundo de sus acciones y de algunos elementos visuales incluidos en varias escenas.

El último capítulo introduce la metáfora de “la rueda” como un símbolo del destino y de la repetición de los ciclos de violencia y reconciliación. Si quieres saber qué pasó con los personajes de Beef, te explicamos en La Razón.

Final explicado de la segunda temporada de Beef

El último capítulo de la segunda temporada de Beef muestra cómo los personajes, tras atravesar enfrentamientos intensos, terminan atrapados en un círculo que refleja sus propias contradicciones.

La “rueda” funciona como una representación visual y narrativa de que, aunque intenten escapar de sus impulsos, siempre regresan al mismo punto: la ira, el resentimiento y la necesidad de conexión con el otro. al mismo tiempo, se demuestra que esto es algo sistemático, no individual ni un hecho aislado.

Las vidas de Josh, Lindsay, Ashley y Austin no son tragedias individuales, ellos desempeñan posiciones dentro de un ciclo que existía mucho antes de que ellos llegaran y que va a seguir con o sin ellos.

La serie Beef además opta por mostrar que las emociones humanas son recurrentes y que los protagonistas están destinados a repetir sus errores, aunque con una mayor conciencia de sus consecuencias.

Breathe in. Breathe out.



BEEF returns in 12 HOURS pic.twitter.com/HlDdkckjAV — Netflix (@netflix) April 15, 2026

SPOILERS de la segunda temporada de Beef

Josh (Oscar Isaac) despierta con una cuerda alrededor del cuello, mientras uno de los sicarios de la presidenta Park (Youn Yuh-jung) lee una nota de suicidio falsa que planean colocar en su cuerpo para hacerlo pasar como responsable del esquema de lavado de dinero del club. El andamio se derrumba y, por accidente, Josh logra sobrevivir. Sin tener un plan, toma un cuchillo y va a buscar a Lindsay.

En Seúl, el Dr. Kim (Song Kang-ho) reúne a Lindsay (Carey Mulligan), Ashley (Cailee Spaeny) y Austin (Charles Melton) en los pasillos de la clínica Trochos para proponerles una alianza. Consciente de que el amor es otra herramienta del capitalismo y de que la presidenta Park lo utilizará mientras le convenga, decide adelantarse y colaborar con las autoridades para entregarse por la muerte de un paciente.

Luego, el Dr. Kim recibe un disparo en la cabeza y muere. Lindsay, Ashley y Austin huyen hacia la calle. En ese momento aparece Josh, llamando a Lindsay por su nombre, lo que revela la ubicación de todos ante los hombres de Park.

One couple’s BEEF is another couple’s leverage. Season 2 premieres April 16.



Starring Carey Mulligan, Oscar Isaac, Charles Melton, and Cailee Spaeny. And guest starring Youn Yuh-jung and Song Kang-ho. pic.twitter.com/lww1DC8RHx — Netflix (@netflix) April 2, 2026

Los cuatro personajes son capturados y encerrados en habitaciones contiguas, donde tienen las conversaciones más sinceras de la segunda temporada de Beef. Josh y Lindsay son conscientes de que su matrimonio está al borde del colapso y de que Ashley y Austin probablemente los traicionarán para salvarse.

Ashley intenta convencer a Austin de quedarse con ella. Austin le dice que ella no lo ama, que lo único que siente es terror a ser abandonada. Finalmente, Ashley entrega el pendrive que había ocultado todo el tiempo.

Josh pide ver a la presidenta Park. Su intención es confesar y asumir toda la culpa del esquema de lavado de dinero, con la esperanza de que Lindsay quede libre.

Mientras tanto, Austin logra escapar por el techo. En un taxi rumbo a la comisaría, llama a Eunice y le confiesa que terminó su relación con Ashley porque está enamorado de ella. Sin embargo, ella ya eligió a alguien más, por lo que él cambia de rumbo y le da al taxista otra dirección para entregar el pendrive directamente a la presidenta Park.

Ocho años después Josh está en la cárcel y sabe que Lindsay se volvió a casar.