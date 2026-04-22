¿De qué murió Dave Mason? Músico fundador de la banda Traffic

Murió Dave Mason, célebre cantante, compositor y músico que fue incorporado al Salón de la Fama del Rock & Roll como cofundador de la banda Traffic. El deceso ocurrió el pasado domingo 19 de abril.

Un comunicado de los publicistas del músico de 79 años de edad dio a conocer la información recientemente: “En nombre de su familia, con profunda y honda tristeza compartimos la noticia del fallecimiento de Dave Mason”, dijo.

¿De qué murió Dave Mason?

De acuerdo con sus representantes, el artista murió de manera pacífica en su casa en Nevada. “Vivió una vida extraordinaria dedicada a la música y a las personas que amaba”, continúa el mensaje.

“El domingo 19 de abril, después de cocinar una increíble cena con su amada esposa Winifred, se sentó a echar una siesta con la dulce estrella (la maltesa) a sus pies. Falleció pacíficamente, en su silla favorita, rodeado del hermoso Carson Valley que tanto amaba. Un final de cuento. En sus propios términos. Así es como vivió su vida hasta el final”, describe una publicación en su cuenta de Instagram.

A pesar de esto, no se reveló la causa de muerte del famoso. Cabe mencionar sin embargo, que en junio del 2025, el cantante canceló sus presentaciones musicales a raíz de una “grave afección cardiaca”.

La misma fue encontrada durante un chequeo médico de rutina, en el mes de septiembre del 2024. Aunque esperaba recuperarse para la primavera del 2025, contrajo una “severa infección” en marzo de aquel año.

Debido a estos “problemas de salud persistentes”, Mason anunció el fin de su carrera activa , aunque en sus plataformas como Instagram no dejaba de publicar recuerdos de él mismo sobre el escenario y sus éxitos en la industria de la música.

Como músico, era muy solicitado, pues grabó o actuó junto a diversos artistas como George Harrison, Paul McCartney, los Rolling Stones, Jimi Hendrix, Eric Clapton, Michael Jackson y otros.

Su trabajo como guitarrista se puede escuchar en “All Along the Watchtower” de Hendrix, “Street Fighting Man” de los Stones, “Listen to What The Man Said” de McCartney y la colección All Things Must Pass de su compañero Beatle Harrison.

Si bien alcanzó la fama con la banda de blues rock Traffic, también alcanzó el éxito como solista. Traffic se disolvió en 1974 tras lanzar 11 álbumes, cuatro de los cuales llegaron al top 10 del Billboard 200. Durante su actividad, cuatro sencillos de Traffic ingresaron al Billboard Hot 100.