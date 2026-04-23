Santy G, influencer de origen guatemalteco, se volvió tendencia en redes sociales hace unos días. El joven ha sabido conectar con diversos seguidores en América Latina y Estados Unidos, por lo que acumula más de millones de seguidores en TikTok.

Su nombre y el de la creadora de contenido conocida como La Favorita han causado curiosidad entre miles de usuarios, por eso te mostramos los videos más buscados de Santy G.

Conoce los videos más buscados del influencer Santy G

Uno de los videos más virales de Santy G en TikTok fue publicado en 2021 y alcanzó 25 millones de vistas. Se trata de un clip en el que él mismo se cortaba el cabello de arriba de la frente con una máquina, lo que generó risas y millones de comentarios en redes.

Otro video muy buscado de Santy G es el clip en el que muestra el coche que compró tras regresar de Estados Unidos a su natal Guatemala; acumula más de 3 millones de reproducciones en Tiktok.

Además, el creador de contenido se volvió tendencia en redes sociales hace unos días debido a un supuesto video filtrado junto a la creadora de contenido conocida como La Favorita. Ambos han colaborado en videos musicales y clips para TikTok, sin embargo, se desconoce si es real que existe un video en Telegram y X (antes Twitter) de un encuentro íntimo entre los influencers.

No obstante, en la cuenta de TikTok de Santy G hay un video de humor que protagoniza con La Favorita en lo que parece ser un restaurante. El clip acumula más de 2 millones de reproducciones.

¿Quién es Santy G?

Santy G es un creador de contenido y cantante del género urbano. El joven de 30 años es originario de Guatemala. Vivió por alrededor de siete años en Estados Unidos, pero regresó a su país natal en diciembre de 2025.

Santy G ha ganado gran popularidad en redes sociales gracias a sus videos de humor. En TikTok acumula 5.3 millones de seguidores. Mientras tanto, en Facebook tiene 719 mil seguidores y en Instagram 553 mil.