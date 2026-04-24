La familia Jackson es una de las más destacadas en el mundo del entretenimiento, pues cada uno de los hermanos de Michael Jackson brillaron a través de los años por su talento en el mundo de la música con sus respectivas carreras.

¿Cuál de los Jackson es el más alto?

Uno de los factores que siempre llama la atención de las celebridades es saber su estatura, pues el público tiende a buscar esta información quizás para poder imaginar cómo lucen en persona. Por ello, un debate constante entre los fans de la familia Jackson es quién de ellos es el más alto.

¿Quién es el más pequeño y quién es el mayor de los Jackson? ı Foto: REUTERS

Y es que aunque muchos creían que Michael Jackson superaba el 1.75 que medía, la realidad es que no era el más alto de sus nueve hermanos. Sin embargo, la conversación de cuál de ellos era el de mayor altura sigue siendo debatido.

En comunidades que se dedican a hablar de El Rey del Pop y su entorno en la plataforma de Reddit, varios fans de la familia coinciden en que el más alto de todos era Jermaine Jackson, aunque otros mencionan que Jackie lo iguala en altura.

En ese sentido, mencionan que Jermaine mide entre 1.80 y 1.85 centímetros. Según usuarios de Reddit, el orden del hermano más alto hasta el más bajo es el siguiente:

Jermaine = 1,85 m

Jackie = 1,83 m (6′ 1″)

Michael = 1,75 m (5′ 9″)

Tito = 5′ 8″ (1,74)

Marlon = 1,73 m (5′ 8″)

Randy = 1,73 m (5′ 8″)

Jermaine LaJaune Jackson​, más conocido artísticamente como Jermaine Jackson, es un cantautor y bajista estadounidense de urban, soul y quiet storm. Fue el cuarto de los nueve hijos de Joseph y Katherine Jackson.

Nació el 11 de diciembre de 1954. Era el bajista de los Jackson 5, quien en ocasiones era el encargado de ser la voz principal del grupo con canciones comoI Want You Back o I´ll be there.

El músico dejó el grupo luego de su cambio de casa discográfica (de Motown a CBS) a mediados de la década de los setenta, siendo reemplazado por su hermano menor Randy. Sin embargo, volvió al grupo en 1984 para su exitosa gira Victory. Grabó varios duetos con Whitney Houston.