La Mansión VIP: ¿Quién es el eliminado de hoy 26 de abril del 2026?

Llegó la segunda semana de La Mansión VIP, el famoso reality show de HotSpanish que ha sido todo un éxito al reunir a varias celebridades del Internet en un solo lugar, a pesar de tener sus fallas como la reciente caída de la transmisión 24/7 en YouTube.

¿Quién es el segundo eliminado de La Mansión VIP?

Queen Buenrostro fue la eliminada de hoy en La Mansión VIP.

Queen Buenrostro eliminada de La Mansión vip. BYE MANIPUL4DORA NO TE VAMOS A EXTRAÑAR 👋🏻#LaMansionVip #LaMansiónVip pic.twitter.com/NrTDMBDDSf — ★ Blueeye ★ (@bblueyeee) April 27, 2026

Antes de que se revelaran las votaciones, Queen Buenrostro, Borjas, Jesuu y Agustín estaban en la zona de riesgo por decisión de los invitados. Suavecito también está en la zona de riesgo por decisión del público, con más de 200,000 votos negativos.

Hasta donde se sabe, Sol León, Eli Esparza y Alfredo Adame, todos integrantes del Team Barullo, son los participantes que más apoyo tienen hasta ahora, mientras que Borjas, Suavecito y Jesuu se encuentran hasta el final de la tabla.

Ha pasado mucho en La Mansión VIP tras la inesperada salida de Niurka Marcos y su novio Bruno. En ese sentido, se integraron Daniel Borjas y Valentina Ruiz ‘La Jessu’, a pesar de que cuentan con algo de desventajas.

Queen, Borjas, Jesuu y Agustín están en la zona de riesgo por decisión de los invitados.



Suave también está en la zona de riesgo por decisión del público, con más de 200,000 votos negativos.#LaMansionVip #LaMansiónVip pic.twitter.com/JevInXS6XR — JJ ♡✧˖° (@j__kos) April 26, 2026

Los participantes restantes de La Mansión VIP son:

Naim Darrechi

Sol León

Katy Cardona

Eli Esparza

Aldo Arturo

Naim Darrechi

Aida Victoria Merlano

Jessica Sodi

El Mazaclan

Rocío Sánchez

Agustín Fernández

Carlos Alberto Fuentes

Luis Guillén ‘Suavecito’

Queen Buenrostro

Alfredo Adame

Valentina Ruiz ‘La Jessu’

Daniel Borjas

¿Dónde ver las galas de La Mansión VIP?

La gala de eliminación se puede ver en vivo a partir de las 20:00 horas (centro de México) a través del canal de YouTube de HotSpanish, donde también se transmite el reality show de manera completamente gratuita para quienes desean ver todo.

La convivencia entre participantes está disponible 24/7, pero las galas importantes como la expulsión se pueden ver en el horario antes mencionado, como ha ocurrido con otros formatos similares.

La primera gala de eliminación en La Mansión VIP marcará el ritmo del programa, pues en la misma podemos ver qué tan verdaderas son las alianzas que ya se han formado, rumbo al premio final de 2 millones de pesos.