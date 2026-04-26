Plastilina Mosh celebra 30 años de música con amigos y recuerdos

Luego de que dos entusiastas jóvenes de Nuevo León se encerraran a hacer música nació la Plastilina Mosh, un proyecto perteneciente a la oleada regia y que este 2026 llegó a sus 30 años. El lugar elegido para celebrar en la Ciudad de México fue el Pepsi Center, donde el sábado pasado, pese a la baja asistencia, ocho mil fans, el dúo expresó en el escenario que este tiempo no ha pasado en balde.

El dúo conformado por Alejandro Rosso y Jonás González recordó aquellos años que los vieron crecer, pero también incorporó nuevos temas.

“Ya tenemos redes, sígannos en Hi5, My Space”, bromeó Jonás, quien agradeció al público por esos años que los han acompañado. “Ustedes fueron de los primeros en estar con nosotros Ciudad de México, y por eso siempre les agradeceremos”, expresó.

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Dentro del concierto, la banda se enfocó en demostrar su fortaleza y por qué hoy forma parte de la historia del rock mexicano, dentro de la oleada regla, así que lleno de energía con “Monster Truck”, “Te lo juro por Madonna” y “Oxidados”.

▶ #Vídeo | 🎶🔥 #PlastilinaMosh encendió a la #CDMX al interpretar “Monster Truck” en su show de aniversario en el Pepsi Center 🤘

📹: Rodrigo Carmona pic.twitter.com/MhZqbYLTHb — La Razón de México (@LaRazon_mx) April 26, 2026

Jonás no paró de recordar los inicios de la banda y habló sobre la primera presentación del dúo con mucho cariño, pero ya hace muchos ayeres.

“Hace 30 años compartí una muy buena amistad con mi amigo el gran Alejandro Rosso y recuerdo perfecto que nuestra primera tocada fue un 4 de febrero de 1996, y 30 años después estamos aquí con ustedes y es increíble”, declaró feliz.

Con gratitud a su público presentó la canción “Pum Pum Pum”, misma que los asistentes no pararon de brincar. Dentro de ellos destacó Julio Hernández de 40 años, quien declaró a La Razón que no importa el pasar de los años, la banda ha sabido mantenerse activa y demostrando el talento musical que siempre los ha caracterizado.

“Me parece genial que sigan con la misma actitud que hace 20 años cuando los vi en vivo por vez primera”, comentó entusiasta Julio.

La presentación de los Plastilina Mosh también contó con grandes invitados como El Cha!, bajista de Fobia y Moderatto, quien los acompañó para interpretar la canción “Afroman”. La presentación del dúo también contó con clásicos como “Peligroso Pop” y “Pervert Song Pop”, sin embargo, el momento de euforia llegó con el cierre del concierto acompañado del tema “Nalguita”.

“Gracias Ciudad de México, esto fue un sueño”, concluyó Jonás mientras abrazaba a su compañero de ruta Ale Rosso.