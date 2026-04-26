Reviven VIDEO del supuesto fantasma de Michael Jackson, ¿es real?

Una de las figuras más reconocidas del mundo del entretenimiento es Michael Jackson, quien logró consolidarse como una de las grandes estrellas de la industria por ser un artista completo, pues era cantante, bailarín, compositor y más.

A pesar de ello, también es un personaje que está rodeado por mitos y especulaciones tanto de su vida como de su muerte. En ese sentido, los fans de Michael Jackson no descartan la idea de que siga rondando su espíritu alrededor de los lugares en los que vivió.

Se desmienten los rumores de que Michael "quería ser blanco" ı Foto: Reuters

Captan al supuesto fantasma de Michael Jackson

Ahora, tras el estreno de la película biográfica de El Rey del Pop, en redes sociales se ha hecho viral un video que supuestamente lo muestra como un fantasma en su rancho Neverland.

El clip fue extraído de un episodio especial del programa “Larry King Live” de la famosa cadena de noticias CNN emitido el 2 de julio de 2009, a solo una semana del fallecimiento del cantante.

El extracto es el específicamente un fragmento de una entrevista pregrabada a Jermaine Jackson (hermano de Michael) al interior de la propiedad. Lo que llama la atención del público es la aparición de una sombra con silueta humana.

En el video, podemos ver como la cámara apunta a un corredor y en el fondo, se ve pasar a una figura traslúcida que el público rápidamente relacionó con Michael, pues bien se dice que cuando la gente muere, recorren los lugares en los que vivieron.

Algunas reacciones del momento en redes sociales mostraron incredulidad y otras más miedo o sorpresa, pues varios creen que el momento sí podría ser la última aparición del intérprete de ‘Man in the mirror’. Te dejamos algunas reacciones:

“El único fantasma que no me daría miedo”.

“Recuerdo esto de cuando era niño”:

“Michael amaba su casa. Tiene sentido que su espíritu jamás se fuera”.

“Estaba tan devastada por su muerte que vi estos videos cientos de veces”.

Cabe mencionar que este video ya había causado revuelo en el pasado y que en ese entonces, CNN salió a aclarar que se habría tratado de la sombra de un trabajador ya que en ese momento había docenas de técnicos, periodistas y personal de seguridad moviéndose constantemente. Aunque esta fue la versión oficial, dejó a varios fans de Michael Jackson insatisfechos.