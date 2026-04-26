¿Qué significa el final de la película ‘Apex’ de Netflix?

El más reciente estreno de Netflix Apex es una película llena de acción, suspenso, aventura, persecución y momentos de tensión durante el recorrido del personaje principal, Sasha.

Sasha es advertida por un guardaparques sobre las recientes desapariciones que se han originado en el Parque Nacional Wandarra, pero esta decide continuar con su aventura completamente sola.

Totalmente contrario a la filmación de muchas películas de acción, la protagonista recibió un entrenamiento previo a las filmaciones para poder ser quien interpretara la mayor parte de las escenas de rápel de Apex.

Como parte del promocional de la película la actriz principal de Apex encargada de dar vida a Sasha, Charlize Theron, realizó una escalada en vivo de una pared elevada ubicada en Time Square, Nueva York, Estados Unidos.

¿Qué significa el final de ‘Apex’?

Sasha enfrenta una pelea interna luego de sentirse culpable por la muerte de su pareja Tommy, quien perdió la vida unos meses atrás cuando ambos se encontraban haciendo rápel.

Sasha atraviesa una serie de desafíos luego de tener que enfrentarse a Ben, un hombre que conoció en una gasolinera cercana al Parque Nacional Wandarra y que parecía ser bastante amigable.

Durante el desarrollo de la película se puede ver la persecución que existe entre Ben, quien intenta cazar a la protagonista y Sasha, quien hace hasta lo imposible para poder sobrevivir.

Apex cuenta con un giro inesperado para muchos, pues durante el conflicto que existe entre Ben y Sasha esta descubre que su cazador ha ingerido carne seca humana, y que ella también lo ha hecho sin saberlo.

Ambos personajes deben escapar de un barranco, por lo que se unen para poder lograr su cometido; sin embargo, para salvar su vida Sasha decide soltar a Ben y dejarlo caer al vacío.

En la escena final se puede apreciar que Sasha está frente al mar y arroja un objeto, y este es la brújula de la suerte de Tommy, por lo que este gesto junto con lo ocurrido con Ben son muy significativos.

Ápex de Netflix ı Foto: Captura de pantalla

El que Sasha decidiera desprenderse de uno de los objetos con más valor sentimental para Tommy representa que al fin pudo terminar de atravesar su duelo luego de su muerte, por lo que esto simboliza un cierre para la tragedia y una reconciliación consigo misma.

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