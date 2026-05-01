Hogwarts Legacy gratis: ¿cómo descargarlo y hasta cuándo?

Con motivo del 25 aniversario del estreno de La Piedra Filosofal en el cine, y el próximo estreno de la nueva serie de HBO, la plataforma Epic Games Store anuncia que Hogwarts Legacy se puede descargar de manera totalmente gratuita.

Este título de rol de mundo abierto, desarrollado por Avalanche Software y Warner Bros. Games, no solo fue el juego más vendido del año tras su lanzamiento en 2023, sino que actualmente ocupa el puesto 19 entre los más exitosos de la historia.

¿Hasta cuándo está disponible la oferta?

La oportunidad de sumar este juego a tu biblioteca digital completamente gratis es muy corta. La promoción finaliza el próximo 3 de mayo de 2026.

Una vez que lo reclames y lo añadas a tu biblioteca, el juego será tuyo para siempre, incluso después de que termine el periodo de la oferta.

Celebrando el 25 aniversario de La Piedra Filosofal ı Foto: Especial

Pasos para descargar Hogwarts Legacy gratis

Obtener el juego es sencillo y no te tomará mucho tiempo. Sigue estas instrucciones:

Crea una cuenta: Si aún no tienes una, regístrate de forma gratuita en el sitio oficial de Epic Games Store , en este enlace Si aún no tienes una, regístrate de forma gratuita en el sitio oficial de, en este enlace store.epicgames

Busca el juego: Accede a la ficha de producto de Hogwarts Legacy dentro de la tienda.

Añade a la biblioteca: Haz clic en el botón “Conseguir”. El precio aparecerá marcado como $0.00.

Confirma: Completa el proceso y el título aparecerá automáticamente en tu biblioteca listo para ser instalado.

Aunque tu PC actual no cumpla con los requisitos técnicos para correr el juego, se recomienda reclamarlo ahora. Así, cuando renueves tu equipo en el futuro, el juego ya estará en tu colección esperándote.

¿De qué trata Hogwarts Legacy?

A diferencia de las películas, este juego se desarrolla en el siglo XIX, unos 100 años antes de la llegada de Harry Potter al castillo.

En esta historia, te conviertes en un alumno de quinto año que posee la llave de un antiguo secreto que amenaza al mundo mágico, lo que te permitirá recorrer Hogwarts, visitar Hogsmeade y explorar un mundo abierto lleno de criaturas y magos tenebrosos.

La historia principal se completa en un tiempo de entre 25 a 50 horas, aunque la experiencia puede extenderse hasta las 75 horas si decides realizar todas las actividades y desafíos adicionales.

No dejes pasar esta oportunidad, pues se desconoce cuándo volverá a habilitarse una promoción de este nivel para uno de los juegos más celebrados de los últimos años.