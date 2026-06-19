‘Siempre hay una meta más por alcanzar’: Vacations adelanta su nuevo álbum con Holy Grail

¿Qué pasa cuando logras tus sueños, pero sientes que falta algo más? Esa es una de las preguntas que llevó a la banda Vacations a su más reciente sencillo ‘Holy Grail’, que marca el inicio de una nueva etapa en camino a su próximo álbum, titulado Pursuit of Anything que se estrena este 2 de octubre.

“Es esta búsqueda interminable de intentar alcanzar la siguiente cosa y preguntarte cuándo llega a ser realmente satisfactorio o cuándo te sientes conforme con el lugar en el que estás”, reflexionó el frontman de la banda, Campbell Burns en entrevista para La Razón sobre el tema que abordan en el sencillo, que surgió en medio de presiones profesionales y procesos individuales.

El cantante aseguró que la banda “estaba atrapada entre la necesidad de seguir tocando para mantener el flujo económico y la de regresar al estudio” y que “sentían la presión del tiempo”, aunque también admitió que le parece “muy divertido” que “siempre haya algo por lo que luchar” dentro de Vacations.

“Siempre hay una meta más por alcanzar. Así que, a estas alturas, seguimos haciendo esto simplemente por amor”, aseguró. “Si le hubieras dicho a mi yo de 20 años dónde estaría ahora, habría pensado que ya lo logré todo [...] Pero cuando estás del otro lado te das cuenta de que tu potencial es mucho más grande de lo que imaginabas”.

Esta idea conecta de manera directa con el próximo álbum de la banda que según Burns, describe una historia de madurez para las personas en sus treinta ahora que él ha alcanzado dicha edad. “Han cambiado tantas cosas para mí y todos en la banda”, declaró, “hay personas que se casan, tienen hijos. En mi caso, me mudé al otro lado del mundo en Nueva York en mi pequeño apartamento para seguir con su carrera”, precisó.

“Creo que es el álbum más consistente que hemos creado” dijo, al mencionar que ‘Holy Grail’ sí mantiene una vibra similar con el resto de los temas en el álbum, “obviamente hay canciones en las que subimos el tempo, más alegres o enfocadas en la guitarra, pero en definitiva es un disco más orquestal, jazzy o pop barroco”, contó sobre el sonido de esta nueva etapa.

Campbell Burns también aclaró que no siente presión de repetir éxitos virales como ‘Young’ o ‘Telephones’. ”Estoy muy agradecido de que haya conectado con tantas personas alrededor del mundo, pero nunca pienso en eso. Estoy más enfocado en escribir lo que estoy escribiendo ahora. No estoy tratando de repetirme ni de escribir una secuela”, sentenció.

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