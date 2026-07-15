Elsa Aguirre, ícono del Cine de Oro mexicano, falleció a los 95 años en Cuernavaca. La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) confirmó la noticia con un comunicado oficial.

Durante sus más de 75 años de trayectoria, participó en, al menos, 40 películas, entre las que destacan Ojos de juventud (1948), Lluvia roja (1950), Cuatro noches contigo (1952), Cuidado con el amor (1954) y Vainilla, bronce y morir (1957).

La actriz poseía bienes raíces de gran valor y mantenía una vida discreta, alejada de lujos ostentosos. A raíz de su muerte, miles de usuarios se preguntan quién heredará el patrimonio de Elsa Aguirre.

Muere Elsa Aguirre, ícono del cine nacional

Elsa Aguirre murió a los 95 años en Cuernavaca, Morelos. La Asociación Nacional de Intérpretes informó en redes sociales a través de un comunicado.

“El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes comunican el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Elsa Aguirre. Fue una de las actrices más icónicas y emblemáticas de la Época de Oro del cine mexicano”, se anunció.

Elsa Aguirre, actriz ı Foto: IG elsa.aguirre.official

¿Quién es el único heredero de la fortuna de Elsa Aguirre?

La actriz Elsa Aguirre dijo en una entrevista de 2025 que quería ser incinerada y que sus cenizas fueran depositadas en un lugar elevado, lejos de lo material. El encargado de cumplir este deseo es su ahijado Hassim Estrada, cantante y compositor con quien mantenía una relación cercana.

Si bien la actriz tuvo un hijo, Hugo Morado, él murió joven tras un accidente, por lo que no dejó descendencia directa. Por ello Hassim será su único heredero.

Aunque no se ha revelado con exactitud el monto de su patrimonio, se sabe que poseía bienes raíces de gran valor, aunque mantenía una vida discreta, alejada de lujos ostentosos.

Elsa Aguirre vivió durante más de 40 años en una casa de dos niveles con amplio jardín en el Boulevard Licenciado Benito Juárez, en el centro de Cuernavaca, Morelos. Se trata de una zona residencial de alto valor inmobiliario, pues las propiedades ahí pueden alcanzar entre 7 y 33 millones de pesos.

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