La joven novia de Curwen, Carla Campos Salazar, se encuentra en el ojo del huracán desde que en redes sociales se hizo viral un reciente video que muestra que le estaba siendo infiel al comunicador con quien está comprometida desde finales del 2025.

Es por ese motivo que la diseñadora gráfica ha generado una mayor curiosidad en el público, que además se cuestiona si existe algún parentesco entre ella y la actriz Adriana Campos Salazar, ya que comparten apellidos. Aquí te contamos.

¿Adriana Campos Salazar es hermana de Carla Campos Salazar?

Sí, Adriana Campos Salazar y Carla Campos Salazar son hermanas. Carla es la mayor de ellas con 24 años de edad y es una diseñadora gráfica que radica en Lima, Perú y que se encuentra en una relación con Víctor Caballero, conocido en redes sociales como Curwen.

Mientras tanto, Adriana es la menor con 20 años de edad. Es una actriz, cantante e influencer peruana conocida por su personaje de Michelle Flores en De vuelta al barrio y de Maripaz Lara en Al fondo hay sitio.

Son hijas del cantautor y productor musical peruano Rafael Diego Campos-Salazar Magne, natural de Trujillo y una mujer española llamada Rebeca Cortés Soler.

Ambas muestran una relación cercana y de complicidad en redes sociales, donde suelen compartir momentos juntas y bromear sobre su parecido físico, pues ambas son de piel blanca, pelo rizado y comparten facciones delicadas.

Pese a esto, también guardan diferencias muy evidentes en su apariencia como el color del cabello, el color de ojos y en general, la personalidad que muestran en sus redes sociales.

Ambas comparten contenido relativamente similar, aunque Carla está más enfocada en mostrar sus rutinas de wellness, mientras que Adriana comparte detalles sobre su trabajo como actriz en varios tipos de producciones.

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