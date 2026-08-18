¿Quién es Alfonso Grimaldo, el hombre con quien fue captada Carla Campos Salazar?

Las redes sociales en Perú estallaron tras darse a conocer un video en el que la prometida de Curwen, Carla Campos Salazar, aparece junto a otro hombre bailando y besándose en una discoteca, lo que ha encendido un escándalo de infidelidad.

El video completo fue difundido por Magaly TV: La Firme y en el mismo, vemos a la joven abrazándose con el desconocido mientras se encontraban bailando en el antro en medio de las luces. Incluso, las imágenes muestran el momento exacto en que ella le da un beso a él.

Mientras Curwen se quedaba en casa viendo a los X-Men… Su flaca veía a otro Men!

Que viva el rock 🤘 #MagalyTvLaFirme pic.twitter.com/3DyHW4hQ5V — Pajita (@MeDicenPajita) August 18, 2026

Ahora, ya han logrado identificar al “amante” de Carla Campos Salazar como Alfonso Grimaldo y en redes sociales quieren saber más sobre quién es él y cómo se conocieron. Ahora te damos los detalles.

¿Quién es Alfonso Grimaldo?

Alfonso Grimaldo es un ingeniero peruano especializado en inteligencia artificial y transformación digital. Según sus perfiles profesionales, cuenta con más de siete años de experiencia en el rubro de las soluciones tecnológicas para empresas y negocios.

Según relata, pasó más de dos años viviendo entre Francia y Alemania, donde estudiaba y trabajaba Computer Science en la Université Paris-Sorbonne. Habla español, inglés y francés.

Asimismo, lleva cuatro años viviendo en Argentina, donde ha desarrollado varios proyectos relacionados con inteligencia artificial, automatización y digitalización de procesos.

Grimaldo se presenta como Head of AI y parte del equipo fundador de 021. También figura como fundador de LaTech y como exdirector de tecnología (CTO) de VICI, una startup que posteriormente fue adquirida por Tiendanube.

Aunque se desconoce cuál sea su Instagram o si tiene TikTok, el joven está muy enfocado en su trabajo de tecnología, pues en plataformas como X y LinkedIn comparte información sobre sus proyectos tecnológicos y su trabajo en inteligencia artificial.

En X utiliza la descripción de “Especialista en IA Nerd” y destaca sus actuales funciones dentro de 021, además de mencionar sus experiencias anteriores en LaTech y VICI.

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