Hombre muere tras presunto ataque de perro pitbull en Indios Verdes

Un hombre en aparente situación de vulnerabilidad murió el pasado 15 de agosto tras un presunto ataque de un perro en las inmediaciones del Centro de Transferencia Modal (CETRAM) Indios Verdes, en la alcaldía Gustavo A. Madero, al norte de la Ciudad de México.

El hecho ocurrió cerca de la avenida Insurgentes Norte y Calzada Ticomán, en la colonia Residencial Zacatenco, adonde elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron luego de recibir un reporte sobre una persona lesionada por mordeduras.

Al llegar al lugar, los uniformados localizaron a un hombre inconsciente sobre la vía pública y a un perro que se encontraba amarrado a un poste. Según el informe preliminar de la SSC, el animal habría mordido al hombre en el cuello.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) arribaron al lugar, donde confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, presuntamente por una pérdida importante de sangre derivada de la lesión.

Tras confirmar el fallecimiento, policías acordonaron el área y dieron aviso al agente del Ministerio Público, que realizó los servicios periciales correspondientes para, posteriormente, llevar a cabo el levantamiento del cuerpo.

En paralelo, personal de la Brigada de Vigilancia Animal acudió al lugar para hacerse cargo del canino, que fue colocado en una transportadora y trasladado a las instalaciones de la corporación, en la alcaldía Xochimilco, donde será sometido a una evaluación y recibiría atención médica.

#TarjetaInformativa l Uniformados de la #SSC tomaron conocimiento de un hombre que perdió la vida, por posibles mordeduras de un canino, en calles de la alcaldía @TuAlcaldiaGAM.



Los efectivos policiales fueron alertados, vía frecuencia de radio, de una persona lesionada por… pic.twitter.com/6J2QdcNQED — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 15, 2026

Días antes, otro ataque de perro contra un menor en Iztapalapa

Este incidente ocurre días después de otro ataque de un perro contra un menor de 11 años, registrado el pasado 13 de agosto en la colonia San Miguel, alcaldía Iztapalapa.

Una cámara de videovigilancia captó el momento en el que un canino se abalanzó contra el menor mientras jugaba futbol en la 2da. Cerrada Vicente Guerrero.

En un video difundido en redes sociales, es posible apreciar que el animal sujetó al menor de la pierna derecha durante varios segundos, hasta que un vecino intervino para liberarlo, aunque también fue mordido.

En entrevista con Telediario, la madre refirió que el menor se encuentra “muy lastimado de su pie” y que tuvieron que trasladarlo a un hospital, donde recibió suturas.

Asimismo, afirmó que la vecina cuidadora del perro no ha respondido por el incidente, “ni tan siquiera para las curaciones ni los gastos médicos que el niño ha requerido hasta ahorita”.

También puedes leer:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr