Hallan camioneta que persiguió a Vanessa Huppenkothen en Iztapalapa

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC) informó que ya ubicó la camioneta que persiguió a la conductora de televisión Vanessa Huppenkothen el día miércoles 19 de agosto en Tlalpan.

A través de un mensaje que publicó en las redes sociales, la dependencia difundió las imágenes del vehículo que estuvo acosando a la comunicadora deportiva.

“La #SSC informa que la unidad color roja fue ubicada en Calzada #IgnacioZaragoza esquina Guadalupe Victoria, colonia #Tepalcates , alcaldía @Alc_Iztapalapa, y su conductor fue presentado ante el Juez Cívico por escandalizar en vía pública”, se lee en el mensaje de las autoridades que señalan que siguen las investigaciones para poder deslindar responsabilidades.

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La #SSC informa:



Respecto a la denuncia ciudadana hecha en redes sociales por una mujer que era seguida por una camioneta, la #SSC informa que la unidad color roja fue ubicada en Calzada #IgnacioZaragoza esquina Guadalupe Victoria, colonia #Tepalcates , alcaldía… pic.twitter.com/EHpwMdrAte — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 20, 2026

De manera extraoficial, en redes sociales se difundió que el conductor que llevaba la camioneta al momento de ser ubicada dijo que él no manejaba el vehículo cuando sucedió el incidente con la presentadora deportiva.

Así fue el momento en que presuntos montachoques abordaron a Vanessa Huppenkothen

La conductora de televisión fue quien difundió el video del momento en que una camioneta roja la empieza a perseguir y a insistirle que pase adelante.

Vanessa estaba muy asustada porque el vehículo rojo que estaba delante de ella era muy insistente en que el carro de la conductora pasara delante de ellos.

Durante el trayecto, a pesar de que no se veía que hubiera mucho tráfico en la zona, el conductor del auto rojo no se despegaba del de Vanessa y le seguía haciendo señas.

La conductora se escucha muy asustada en el video, pues no podía deshacerse del carro que la venía siguiendo. La presentadora deportiva se asustó más cuando el vehículo se estacionó en una banqueta y seguía cerca de ella.

Vanessa vio pasar a un camión militar y no dudó en acercarse a él para que la ayudara.

La comunicadora envió un mensaje en redes sociales para agradecer a sus seguidores el apoyo que le dieron durante este terrible momento.

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