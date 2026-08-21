Prime Video invierte 2 mmdd en Latinoamérica

La plataforma de streaming Prime Video puso a Latinoamérica en el centro de su expansión al anunciar una importante inversión de dos mil millones de dólares entre 2027 y 2030 para producciones originales, adquisición de contenidos y derechos deportivos en México, Brasil, Argentina, Colombia y Chile.

El anuncio incluye la segunda temporada de La oficina, la novena de LOL: Last One Laughing México y la cuarta de El juego de las llaves, además de nuevos proyectos como la miniserie sobre Florence Cassez, protagonizada por Belinda, Los culpables, con Gael García Bernal, La venta y Por catálogo, con Carolina Miranda, Yany Prado y Samadhi Zendejas.

Eugenio Derbez regresará a la pantalla chica con una entrega más de LOL. ı Foto: Prime Video

Durante el Prime Video Presents Latinoamérica, realizado ayer en la Ciudad de México, Kelly Day, vicepresidenta internacional de la plataforma, destacó: “Lo que está sucediendo en Latinoamérica en este momento es extraordinario: el talento, las historias, las audiencias. Hoy estamos respondiendo a esa energía con más de dos mil millones de dólares hasta 2030 en programación original”.

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La ejecutiva explicó el peso del territorio: “En los últimos 12 meses, entre nuestros 15 grandes éxitos globales, Latinoamérica aportó una de las mayores proporciones de audiencia de cualquier región del mundo”. Y fue contundente: “América Latina no es una audiencia secundaria para nuestra programación más importante; es la principal”.

13 años han pasado de la liberación de Florence Cassez

Como ejemplos de esta relevancia mencionó Off-Campus, que llevó más espectadores nuevos a Prime Video en Brasil que en cualquier otro país, y la última temporada de The Boys, con cinco naciones latinoamericanas entre los mercados de mayor penetración. “Esta región no sólo está viendo; es donde nuevas audiencias nos encuentran”, afirmó.

También destacó el desempeño de series como Mentiras en México, Betty la Fea: La historia continúa en Colombia, Tremembé en Brasil y La casa de los espíritus en Chile. “No es ningún título en particular lo que más me entusiasma. Es lo que esta región nos está diciendo sobre sí misma a través de todo lo que ponemos en el servicio”.

En México, el proyecto que concentra mayor atención es la miniserie inspirada en el caso Florence Cassez, con Belinda como protagonista y productora asociada, junto con Amazon MGM Studios, El Estudio y Tigre Pictures. Daniel Krauze será head writer y Humberto Hinojosa estará a cargo de la dirección.

Carolina Miranda, Yany Prado y Samadhi Zendejas estarán en Por catálogo. ı Foto: Prime Video

“Muy pronto cumpliré uno de los sueños más importantes de mi carrera: interpretar a Florence Cassez en una miniserie inspirada en uno de los casos más impactantes de las últimas décadas”, expresó Belinda a través de sus redes sociales. “Es una historia real que conmocionó a toda una nación y trascendió fronteras”, resaltó Belinda.

Añadió que es “una historia compleja, profundamente humana y llena de matices, que merece ser contada con sensibilidad, honestidad y respeto. He puesto todo mi corazón en este proyecto”.

Otra apuesta mexicana es Los culpables, producida por Gael García Bernal, un drama judicial sobre un abogado que llega a la Suprema Corte y debe decidir entre proteger el sistema o buscar justicia. Mientras que La venta será una comedia de aventuras que recorrerá Chiapas y tendrá como punto de partida el hallazgo de unas supuestas manos momificadas de Ernesto Che Guevara.

También se anunció Por catálogo, con las actrices Carolina Miranda, Yany Prado y Samadhi Zendejas, sobre tres mujeres que buscan abrirse paso en un mundo de lujo, poder y fama.

La estrategia contempla más de 25 nuevos títulos para 2027 y busca más que duplicar las producciones originales locales hacia 2030 frente a 2026.

En Brasil, Tremembé, la serie que se convirtió en un fenómeno cultural, abordando casos de la cárcel más famosa de este país, tendrá segunda temporada. Chile, por su parte, incrementa su producción, encabezando su oferta con La señora y Catedrales, basada en la novela de la escritora Claudia Piñeiro.