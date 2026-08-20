Macabro celebra 25 años recordando algunas de las películas más emblemáticas en su historia

Fundado en el ya lejano año 2002, Macabro, el Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México, nació desde la firme convicción de que el cine de terror es una expresión cultural legítima que merece un espacio propio en el circuito de festivales mexicanos. A lo largo de ahora 25 ediciones el encuentro fílmico ha exhibido más de 2,000 películas de más de 60 países, presentando títulos de cineastas que hoy son referentes del género a nivel mundial. Se trata del primer y más grande festival de su tipo en México y uno de los más importantes de Latinoamérica.

Como parte de las diversas actividades de Macabro para celebrar su primer cuarto de siglo de existencia, se lanzó el libro ARS Macabra: 25 años de invocaciones, películas y monstruos, para el cual se convocó a diversos especialistas en cine de terror para que escribieran sobre algunas de las películas vistas durante la historia del festival hasta ahora y que les representaran algo especial; de esta manera, encontramos textos de gente que lleva años acudiendo a la cita anual macabra y que ha encontrado ahí un espacio para compartir gustos con otros apasionados del horror.

En colaboración con los críticos Javier Quintanar Polanco, Alberto Acuña Naavarijo y AJ Navarro, el equipo de Macabro le dio forma a un libro con textos sobre cintas escogidas y comentadas por distintos especialistas, acompañados también con fotografías y documentos históricos provenientes del archivo del festival. Algunas de las producciones incluidas en las páginas son Dos monjes, Somos lo que hay, El vampiro y el sexo, y Midsommar. La portada fue elaborada por el ilustrador mexicano Alejandro Montes Santamaría, inspirada en el diseño del logotipo de Macabro, realizada por Diego Álvarez y Roxana Deneb.

El Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México celebró sus primeras 25 ediciones en la Ciudad de México. ı Foto: Especial.

Para Edna Campos Tenorio, Directora General de Macabro, el libro no es sólo un compilado de reseñas, imágenes y recuerdos, sino que es el testimonio de la génesis y evolución de un proyecto que se convirtió en un referente del universo del terror cinematográfico. “Una vez que me llegó la propuesta, lo más importante era concretar y saber exactamente qué era lo que queríamos del libro, surgió la idea de que cada persona que escribiera un texto eligiera una película y me parecía que esto de alguna manera mostraba cómo veían al festival quienes colaboraban con sus textos; después todo fue muy rápido y hubo una búsqueda de imprenta que nos llevó al Grupo Espinosa (encargado de la impresión)”, explicó en entrevista con La Razón.

“Quienes escribieron en el libro son personas que han estado muy cerca del festival en algún momento y que les gusta el género, nosotros en el festival nos encargamos de buscar fotos y documentos que pudieran ilustrar cada texto, fue un ejercicio muy agradable y emotivo; creo que el festival tiene un contacto muy humano con la gente que viene y el mismo género forma una comunidad, nos gusta mucho lo que hacemos y todo lo que pasa alrededor”, señaló.

También en entrevista para La Razón, Mario Valencia, coordinador de programación de Macabro, compartió que “el libro surgió como una de esas casualidades de la vida muy bellas porque justamente ya teníamos la intención de realizar algo especial para conmemorar el aniversario y afortunadamente coincidí con Javier Quintanar en diciembre del año pasado y me dijo que él y otros colegas tenían también la idea de hacer algo especial por los 25 años”.

“Empecé viniendo a Macabro como fan, principalmente por el cine de terror clásico, y se me abrieron nuevas puertas con títulos que de otra forma yo no hubiera llegado a ellos y que me han servido para forjarme, me gusta que al igual que para mí la experiencia de Macabro sea algo inolvidable para quienes vienen al festival”, expresó.

La edición 25 de Macabro continúa hasta el 23 de agosto con proyecciones, cineastas invitados y diversas actividades.

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JVR