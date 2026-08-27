Dany Gis se ha consolidado como una de las creadoras mexicanas más seguidas en TikTok e Instagram. Su estilo en plataformas digitales mezcla su pasión por el futbol y audios virales, lo que es parte de su éxito, que se refleja en sus millones de seguidores y reproducciones.

¿Quién es Dany Gis? Edad, de dónde es y su video más viral

El nombre real de la influencer Dany Gis es Daniela Giselle Agredano, nació el 23 de noviembre de 2001 en Guadalajara, México. Con apenas 24 años, ha logrado convertirse en una de las estrellas emergentes más importantes de las redes sociales.

En TikTok suma más de 4.2 millones de seguidores y 179.7 millones de me gusta, mientras que en Instagram alcanza los 1.6 millones de seguidores. Además, inició su canal de YouTube en 2010 bajo el nombre @iamdanygis, donde actualmente cuenta con 34.3 mil suscriptores.

Los videos más virales de Dany Gis han logrado entre 34.7 millones y 21 millones de reproducciones, de las cifras más altas en redes sociales.

Su contenido mezcla clips de futbol, donde muestra su habilidad en ligas menores, con publicaciones de moda, estilo de vida, humor y entretenimiento, lo que le permite conectar con públicos diversos. Ha colaborado con figuras como Wilson Alcaraz, conocido como Spiterman.

En 2025 Dany Gis fue parte del Team Axolotes, del Summer Kamp, que reunió a otros creadores de contenido y fue transmitido en YouTube.

El video más viral de la tiktoker Dany Gis

El video más viral de Dany Gis fue publicado en abril de 2024 en TikTok, donde acumula 34.7 millones de reproducciones, 3.3 millones de Me Gusta y más de 10 mil comentarios. Ella luce una camiseta de futbol rosa y negro, junto a su clásico moño gigante en el cabello.

Otro clip viral de Dany Gis en la misma plataforma fue publicado en febrero de 2024 y tiene 34.5 millones de reproducciones. la creadora de contenido aparece vestida de negro, con guantes y gorra, bailando la canción viral “Lola” de jedis con Gote & Nolep.

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