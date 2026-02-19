En los últimos años, las redes sociales han catapultado a figuras locales hacia la fama nacional, convirtiéndolos en referentes de entretenimiento. Uno de estos casos es el de Brandon Narváez, mejor conocido como El Panza, quien es originario de Acapulco.

Se trata de un joven costeño que pasó de trabajar en oficios cotidianos como rentar cuatrimotos, a convertirse en comediante e influencer con millones de seguidores en plataformas como TikTok, Facebook e Instagram. Conoce su historia.

¿Quién es El Panza de Acapulco?

Brandon Narváez nació y creció en la colonia Alfredo V. Bonfil, Acapulco, en el estado de Guerrero. El apodo de El Panza surgió cuando era niño, pues sus primos comenzaron a llamarlo así en tono de broma debido a su apariencia física. Con el tiempo, el sobrenombre se convirtió en parte de su identidad artística y en la marca con la que se dio a conocer en redes sociales.

Antes de dedicarse a la comedia, El Panza trabajó como salvavidas en un hotel y también rentaba cuatrimotos en la playa; estas actividades le permitieron mantenerse mientras buscaba ser famoso en el mundo del entretenimiento.

El joven originario de Acapulco inició creando videos de humor en los que plasmaba situaciones cotidianas de la Costa y retomando términos lingüísticos comunes en su zona geográfica, por lo que sus clips rápidamente se viralizaron. De este modo, en poco más de tres años, se convirtió en uno de los influencers más populares de la región.

Pero no todo son risas y buen humor, El Panza salió de su natal Acapulco para mostrar un lado solidario que pocas veces se ve en su contenido.

En 2025 viajó a comunidades de Veracruz, como Álamo y Poza Rica, para apoyar a familias que fueron afectadas por las terribles inundaciones que azotaron la región. Debido a estas acciones, su imagen ahora se caracteriza por ser alguien cercano a la gente y comprometido con su comunidad de seguidores.

Sin embargo, su nombre generó controversia cuando, en julio de 2025, fue detenido en Acapulco por elementos de la Guardia Nacional. De acuerdo con reportes de medios locales, El Panza viajaba a bordo de un vehículo tipo Dodge cuando fue detenido por las autoridades, no obstante, no existen registros sobre el motivo de su captura.

La detención fue captada por usuarios y se viralizó rápidamente en redes, lo que generó diversas teorías sobre los motivos que llevaron a la GN a interceptar al creador de contenido.