¿Quién es Meliza Campos, la influencer detenida por quemar a sus hijas y de dónde es?

El caso de Meliza Campos, quien quemó a sus hijas con la cera de una vela al tratar de darles una lección sobre el miedo, ha generado gran atención mediática por quienes señalan que la mujer pudo haber estado atravesando una psicosis.

Y es que en sus redes sociales, la mujer se subió quemando objetos en su cocina mientras bailaba con el vestido subido y después, quemando a su hija de 3 años con la cera de una vela, mientras que la mayor, de 6 años, estaba aterrada.

Influencer Meliza Campos quema en video a sus hijas con cera y es detenida ı Foto: IG: @melizacsanchez

“Nada ni nadie me toca a mis hijas. Que triste todo esto no es juego. Es real. No confíen ni en los padres de sus hijas”, escribió en la descripción del breve video que despertó preocupación en redes sociales.

La mujer ya fue detenida y se sabe que las menores de edad se encuentran con Yusniel Cue, su padre que había terminado hace poco su relación con la mujer y fue quien pidió ayuda a las autoridades después de que amistades le enviaran uno de los videos.

¿Quién es Meliza Campos?

Meliza Campos es una mujer cubana de 26 años de edad, quien reside en Florida y en su cuenta de Instagram, contaba con 61.1 mil seguidores, donde su contenido era variado entre su vida privada y su trabajo.

En ese sentido, la mujer compartía su trabajo en las bienes raíces, donde brindaba oportunidad de primeras inversiones a interesados. “Ayudo a mujeres a construir patrimonio y confianza”, se lee en su biografía.

😨🚔 Meliza Campos fue detenida tras difundirse videos en los que presuntamente somete a sus hijas a situaciones peligrosas, incluyendo echarle cera caliente en la mano a una niña de 3 añoshttps://t.co/2ezCbsnMK6 — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 20, 2026

Gran parte de sus publicaciones tienen que ver con sus hijas, aunque también hay varias que son más personales o sobre su trabajo. En los últimos días, la mujer publicó algunos videos inquietantes que han hecho que el público piense que atravesaba una especie de psicosis o que enfrentaba delirios de persecución.

“Selena se quedó corta con mi historia. Lo único que le pido a JEHOVA es que me proteja de todo mal por mis hijas. No tienen a nadie más que cuide de ellas. Porque ni el padre nos abandonó”, decía en la publicación. “O está con esta mujer para que me deporten. Según el se cree Trump para deportarme. Lo que más rápido se lo que creen estaré yendo a Cuba en mi jet privado a ver a mi familia después de 4 años sin verlos”, escribió.

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