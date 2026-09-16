Exatlón México: ¿Quién gana la Supervivencia de hoy 16 de septiembre 2026?

Los atletas de Exatlón México compiten por la Supervivencia de hoy, en la que un deportista queda instalado en el duelo de eliminación del domingo.

Antes de la competencia estelar, las atletas van a competir por la medalla individual con la que aseguran una vida extra en caso de irse al duelo de eliminación.

¿Quién gana la Supervivencia de hoy 16 de septiembre en Exatlón México?

De acuerdo con los fans, el ganador de hoy de Exatlón México de la Supervivencia sería el equipo azul, esto con base en las estadísticas, ya que los azules han estado arrasando en las competencias estos días.

Sin embargo, todo puede cambiar y los rojos pueden dar la sorpresa y quedarse con la Supervivencia e instalar a un azul en el duelo de eliminación.

Por el momento no hay nada confirmado, por lo que los fans tienen que esperar a que se transmita el episodio completo de hoy para conocer al verdadero ganador de esta noche.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

Uno de los novatos rojos ya está cansado de perder constantemente y que los azules se queden con todas las victorias, por lo que va a romper en llanto por la frustración, pero sus compañeros lo van a consolar.

En Exatlón hay rachas en las que gana uno y el otro pierde y viceversa, a los rojos les ha tocado la mala racha, pero ellos no se rinden y continuan dando la batalla.

Por otra parte, los integrantes de Exatlón México van a recibir buenas noticias y es que hoy van a darle la bienvenida a dos nuevos refuerzos, por el momento se desconoce de quiénes se trata pero uno de los nombres que más suena es el de Nataly Brito, quien estuvo en la temporada anterior del programa deportivo más destacado de la televisión mexicana.

Te puede interesar: