La salud de Lucha Villa, una de las máximas exponentes de la música ranchera, ha generado preocupación en el medio artístico desde hace unos días pues se dio a conocer que estuvo hospitalizada.

La intérprete, conocida como La Grandota de Chihuahua, enfrentó recientemente problemas pulmonares y fue atendida por especialistas en San Luis Potosí, donde reside actualmente. En La Razón te contamos qué le pasó y cuál es su estado de salud.

¿Qué le pasó a Lucha Villa?, ¿por qué fue hospitalizada?

De acuerdo con el periodista Emilio Morales, la cantante Lucha Villa presentó complicaciones en las vías respiratorias y los pulmones, lo que desencadenó una serie de eventos que obligaron a su ingreso a un hospital en San Luis Potosí. Permaneció internada un par de días y posteriormente fue dada de alta, aunque los médicos mantienen vigilancia constante en su domicilio para monitorear su evolución.

La noticia causó conmoción, en especial porque en noviembre de 2026 la artista celebrará su 90 aniversario de vida. Hasta el momento, su familia no ha emitido un comunicado oficial, pero se sabe que la intérprete continúa bajo cuidados médicos.

¿Quién es Lucha Villa?

Lucha Villa, cuyo nombre real es Luz Elena Ruiz Bejarano, nació el 30 de noviembre de 1936 en Camargo, Chihuahua, México.

Es conocida también como La Grandota de Chihuahua, La Ronca de Oro y La Reina de los Palenques, inició su carrera en 1961 y rápidamente se consolidó como una de las voces más potentes de la música ranchera y mariachi.

Lucha Villa grabó éxitos como “Ya No Me Interesas”, “Resulta”, “Tú a Mí No Me Hundes” y “No Discutamos”. Además, trabajó con grandes compositores como José Alfredo Jiménez y Juan Gabriel, quienes le escribieron temas emblemáticos.

Del mismo modo, tuvo memorables participaciones en cine y televisión en películas como El Gallo de Oro (1964), Mecánica Nacional (1972) y El Lugar Sin Límites (1978), con lo que pudo obtener premios Ariel y Diosas de Plata.

En 1997, tras realizarse una cirugía estética, Lucha Villa sufrió un paro cardiaco que le dejó secuelas neurológicas y la obligó a retirarse definitivamente de los escenarios.

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