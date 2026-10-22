La familia de Sonia Restrepo, viuda del cantante Yeison Jiménez que falleció hace ocho meses, atraviesa un nuevo momento de dolor tras la muerte de su padre, José Sigifredo Restrepo Ospina.

El hecho ha generado conmoción en la comunidad de Caldas, donde el hombre residía y era muy querido entre los habitantes de la región. En La Razón te contamos quién era el señor José Sigifredo y de qué falleció.

¿Quién era Yeison Jiménez y qué le pasó?

Yeison Jiménez era un reconocido cantautor colombiano de música popular, autor de más de 70 canciones y uno de los artistas más influyentes del género. Falleció a los 34 años, el 10 de enero de 2026, en un accidente aéreo en Paipa, Boyacá, Colombia, cuando viajaba en la avioneta Piper PA‑31, la cual tuvo problemas para despegar y colapsó.

El cantante y cinco personas más de su equipo, incluyendo el piloto, murieron en el incidente.

Yeison Jiménez estaba casado con Sonia Restrepo, con quien tenía tres hijos pequeños.

Accidente de avioneta en el que Yeison Jiménez perdió la vida ı Foto: Especial

¿Quién era el papá de Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez, y de qué murió?

José Sigifredo Restrepo Ospina, de 59 años, era el padre de Sonia Restrepo, viuda del cantante Yeison Jiménez, y formaba parte de una familia originaria del municipio de Pensilvania, en el oriente de Caldas, en Colombia.

La comunidad le tenía un cariño especial, ya que vivía en esta población junto a sus seres queridos desde hacía años.

Según El Heraldo Colombia, las autoridades encontraron su cuerpo sin vida la mañana del 21 de octubre en el sector conocido como Los Tanques, una zona rural de Pensilvania. Una persona que transitaba por el lugar alertó a los servicios de emergencia tras localizarlo. Posteriormente, agentes de la Policía y personal judicial acudieron al sitio para adelantar las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado la causa exacta de la muerte. Los investigadores mantienen el caso bajo reserva y analizan posibles signos de violencia. Medicina Legal recibió el cuerpo para practicar la necropsia y establecer si el fallecimiento obedeció a un hecho violento o a causas naturales.

Sonia Restrepo publicó esta mañana en sus historias de Instagram algunas palabras de agradecimiento para sus seguidores por los mensajes de apoyo que ha recibido.

#Atención | Hallaron sin vida a José Sigifredo Restrepo Ospina, de 59 años, suegro del fallecido cantante de música popular Yeison Jiménez.



El padre de Sonia Restrepo fue encontrado hacia las 10:30 a. m. en el sector de Los Tanques, en Pensilvania, Caldas. pic.twitter.com/Oa9kd0klc2 — Teleantioquia (@Teleantioquia) October 21, 2026

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