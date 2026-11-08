Madre soltera fugitiva y su esposo multimillonario es una serie en formato vertical animada, creada mediante Inteligencia Artificial (IA) que ha ganado popularidad en los últimos días. Descubre de qué trata esta producción viral y dónde puedes verla.
¿De qué trata la serie Madre soltera fugitiva y su esposo multimillonario?
Grace Bennett es una joven madre que es trabajadora en una fábrica. Aunque su hija Lily es de Derek, parte de la famosa familia Sullivan, ella y la pequeña sufren desplantes. Huyendo del maltrato, decide abandonar la casa y arreglárselas sola.
Un día, tiene un inesperado encuentro con el amor cuando conoce al multimillonario Ethan, dueño de la fábrica en la que trabaja. Ethan era uno de los solteros más codiciados de la ciudad, hasta que, tras combatir en Afganistán, fue herido de gravedad y tiene paralizadas las piernas.
Grace ayuda a Ethan cuando él estaba a punto de caer al suelo al intentar llegar a su silla de ruedas. Es entonces cuando el jefe queda flechado y le propone a la joven casarse con ella y proteger a la pequeña Lily.
Madre soltera fugitiva y su esposo multimillonario: ¿Dónde ver la serie viral animada con IA?
Madre soltera fugitiva y su esposo multimillonario es una serie en formato vertical, creada con IA, que forma parte del catálogo de ReelShort, la cual está disponible mediante su app, disponible para dispositivos inteligentes.
Sin embargo, es necesario contar con una suscripción activa para disfrutar de los 56 capítulos que integran la serie completa, aunque los primeros 13 episodios pueden verse sin costo.
Otra opción para ver esta serie es TikTok, donde se encuentran algunos capítulos disponibles en idioma inglés.
Otras historias que te pueden interesar:
- La hermana del multimillonario contraataca: Catherine Sanderson está embarazada, a punto de dar a luz, y se prepara para asistir a la boda de su hermano menor, William. La joven decide viajar en clase económica, pero reserva dos asientos para que el trayecto le sea cómodo, pero una madre y su hijo arruinarán sus planes.
- Me Pagaba por Dormir a Su Lado: Durante una década, Sofía fue la única persona capaz de aliviar el insomnio de Alejandro, un adinerado heredero que jamás valoró sus sentimientos y la utilizó como una simple compañía para dormir. Harta de los desprecios y de una relación marcada por la indiferencia, decide dejarlo e irse a España.
- El dragón indomable: Rian, segundo hijo del Duque Calder, es menospreciado por su propia familia, por lo que fue criado en secreto por el Dragón Sagrado Aurelian, el último Maestro de la Magia Dracónica del reino. Pero, cuando unos semiorcos amenazan a la Princesa Isabel, Rian los derrota uno a uno, sacando a la luz años de maltrato por parte de su familia.