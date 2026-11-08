Madre soltera fugitiva y su esposo multimillonario es una serie en formato vertical animada, creada mediante Inteligencia Artificial (IA) que ha ganado popularidad en los últimos días. Descubre de qué trata esta producción viral y dónde puedes verla.

¿De qué trata la serie Madre soltera fugitiva y su esposo multimillonario?

Grace Bennett es una joven madre que es trabajadora en una fábrica. Aunque su hija Lily es de Derek, parte de la famosa familia Sullivan, ella y la pequeña sufren desplantes. Huyendo del maltrato, decide abandonar la casa y arreglárselas sola.

Un día, tiene un inesperado encuentro con el amor cuando conoce al multimillonario Ethan, dueño de la fábrica en la que trabaja. Ethan era uno de los solteros más codiciados de la ciudad, hasta que, tras combatir en Afganistán, fue herido de gravedad y tiene paralizadas las piernas.

Grace ayuda a Ethan cuando él estaba a punto de caer al suelo al intentar llegar a su silla de ruedas. Es entonces cuando el jefe queda flechado y le propone a la joven casarse con ella y proteger a la pequeña Lily.

Madre soltera fugitiva y su esposo multimillonario ı Foto: Captura de pantalla ReelShort

Madre soltera fugitiva y su esposo multimillonario: ¿Dónde ver la serie viral animada con IA?

Madre soltera fugitiva y su esposo multimillonario es una serie en formato vertical, creada con IA, que forma parte del catálogo de ReelShort, la cual está disponible mediante su app, disponible para dispositivos inteligentes.

Sin embargo, es necesario contar con una suscripción activa para disfrutar de los 56 capítulos que integran la serie completa, aunque los primeros 13 episodios pueden verse sin costo.

Otra opción para ver esta serie es TikTok, donde se encuentran algunos capítulos disponibles en idioma inglés.

Otras historias que te pueden interesar: