Hace unas horas se confirmó la muerte de Alfredo ‘El Salsero’ Escalera, una de las figuras más destacadas del pugilismo boricua durante la década de 1970.

El excampeón mundial falleció este sábado a los 74 años en su residencia del área metropolitana de Puerto Rico, según confirmó Comisión de Boxeo del país caribeño.

Fallece Alfredo ‘El Salsero’ Escalera, campeón de box puertorriqueño

La noticia fue confirmada por la Comisión de Boxeo Profesional de Puerto Rico, a través de una publicación en redes sociales.

“La Comisión de Boxeo Profesional de Puerto Rico lamenta el fallecimiento de Alfredo ‘El Salsero’ Escalera, leyenda del boxeo puertorriqueño. Campeón mundial superpluma del CMB en 1975, conquistó la corona en Japón y realizó 10 exitosas defensas de su título, dejando una huella imborrable en la historia de nuestro deporte”, escribió la organización.

Además, enviaron sus condolencias a la familia del atleta boricua. “Nos unimos al dolor de sus familiares y amigos. Descansa en paz, campeón”, finalizó el texto.

Según medios locales, Alfredo ‘El Salsero’ Escalera fue hallado sin vida por su esposa; aún no se ha revelado la causa oficial de muerte.

Alfredo ‘El Salsero’ Escalera se convirtió en una de las grandes referencias del boxeo de la isla gracias a su carisma y combatividad sobre el cuadrilátero. En julio de 1975 alcanzó la cima de su carrera al conquistar el título mundial superpluma (130 libras) tras derrotar al japonés Kuniaki Shibata en Japón.

Durante su reinado realizó 10 defensas exitosas de la corona entre 1975 y 1977.

Escalera se retiró en 1983 con un récord profesional de 53 victorias, 14 derrotas y tres empates, incluidas 31 victorias por nocaut, siendo reconocido como una de las mayores figuras del box puertorriqueño.

Foto de Alfredo "El Salsero" Escalera. 1973 pic.twitter.com/7aJu56hSC6 — Ricardo Olivencia (@ricardoolivenc1) June 16, 2022

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